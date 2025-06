Uomo di 51 anni muore in spiaggia a Riccione durante una giornata di mare

Un uomo di 51 anni originario del bolognese ha perso la vita in spiaggia a Riccione, nel pomeriggio di lunedì 9 giugno. L’incidente si è verificato tra i bagni 88 e 89, quando l’uomo si trovava a poca distanza dalla riva, accompagnato dalle proprie figlie che stavano giocando in acqua con lui.

Secondo le prime ricostruzioni, il 51enne avrebbe avuto un malore improvviso mentre si trovava in mare, perdendo conoscenza. Le figlie, accortesi della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i bagnini di salvataggio, che hanno tentato di rianimarlo senza successo, e anche il personale del 118 e la Capitaneria di Porto.

L’uomo aveva una residenza a Riccione e trascorreva periodi di vacanza nella località balneare. Non sono ancora state rese note le cause precise del malore, anche se si ipotizza un infarto. La vicenda è al centro delle cronache locali, con i soccorritori che hanno cercato di prestare assistenza in un momento di emergenza.