Uomo trovato senza vita nel fiume Lamone a Faenza

Un uomo anziano di circa 70 anni è stato trovato senza vita nel fiume Lamone a Faenza. Il ritrovamento è avvenuto presso il cantiere per la ricostruzione del muretto di via Renaccio. La scoperta è stata fatta da una ragazza che stava passeggiando con il suo cane e ha notato un corpo intrappolato tra gli alberi lungo il fiume. I pompieri, insieme ai sommozzatori, sono intervenuti immediatamente per recuperare il corpo, mentre il medico legale è stato chiamato per determinare la causa del decesso. Gli agenti della polizia di Stato sono anche sul posto per svolgere ulteriori indagini. Al momento, non sono stati rinvenuti documenti nelle tasche dell’uomo, che era vestito con abiti sportivi, suggerendo che si possa trattare di un tragico incidente.