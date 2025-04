Urbanistica, a Santarcangelo due iniziative di livello nazionale per immaginare la città del futuro

Santarcangelo protagonista di due iniziative nazionali dedicate alla pianificazione urbanistica: è successo nei giorni scorsi, con una serie di eventi realizzati nell’ambito di “Industria Festival Architettura” e un seminario organizzato dall’Università Iuav di Venezia che hanno consentito di approfondire la riflessione su due luoghi centrali per il futuro della città come l’ex cementificio Buzzi Unicem e piazza Marini.

Il 4 aprile “Industria Festival Architettura” ha fatto tappa a Santarcangelo con il seminario “Architettura industriale dismessa come patrimonio di comunità: potenzialità e risorsa all’insegna di un rinnovato sviluppo sostenibile”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Rimini e dall’associazione Archirì (Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori) in biblioteca.

Inaugurata nell’ambito dello stesso festival, la mostra “Fabbriche e riusi” – con fotografie dell’architetto Alessandro Costa e documentazione grafica dell’architetto Massimo Bottini in collaborazione con Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale (Aipai) – è ancora visitabile fino a venerdì 18 aprile negli orari di apertura della Baldini. Sempre Ordine degli Architetti e Archirì hanno organizzato per il 5 aprile una passeggiata patrimoniale all’ex cementificio Buzzi Unicem, alla fornace Brigliadori e all’ex Ferrovia Santarcangelo-Urbino.

Si è svolto invece da giovedì 10 a sabato 12 aprile il seminario “Approcci e strumenti per la facilitazione e la partecipazione”, destinato a studenti e studentesse del Master Urise dello Iuav di Venezia in rigenerazione urbana e innovazione sociale, a cura di Elena Farnè (architetta, esperta di processi di partecipazione pubblica) e Lucio Rubini (Università Iuav di Venezia) in collaborazione con Chiara Pignaris di Cantieri animati, già presidente di AIP2 (Associazione Italiana per la partecipazione pubblica).

Dopo una lezione teorica introduttiva sulla “Carta della partecipazione pubblica” e l’analisi dell’esperienza del percorso partecipativo condotto per la redazione del Piano urbanistico generale di Santarcangelo, il gruppo si è concentrato sul “caso studio” di piazza Marini, attuando un’azione sul campo di ascolto e coinvolgimento dei cittadini. Le risultanze delle interviste condotte con 185 persone sono state poi restituite da studenti e studentesse ai docenti, ai progettisti del Pug, alla dirigente e ai tecnici dell’ufficio di Piano del Comune nuovamente in biblioteca Baldini.

Comune di Santarcangelo