Grande partecipazione ieri, 15 maggio a Urbino, fino a tarda notte, per la “Festa Studente”, l’evento organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili. In Piazza della Repubblica, dalle 22 alle 2 di notte, dj set con Andrea Aloigi e voce di Edoardo Galletti per una serata dedicata a musica, socialità e protagonismo giovanile.

Il video della Festa dello Studente 2025 di Urbino