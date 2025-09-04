Urbino, maxi-rottura alla rete idrica: centro storico senz’acqua, tecnici al lavoro da ore

Docce rimandate e rubinetti a secco per una parte consistente di Urbino. Dalle prime ore di oggi, giovedì 4 settembre, i tecnici di Marche Multiservizi sono impegnati a riparare una grossa rottura della rete idrica verificatasi in zona Giro dei Debitori.

Il guasto ha provocato mancanze d’acqua non solo nel cuore del centro storico, ma anche in diverse aree limitrofe, con disagi diffusi per famiglie, attività commerciali e studenti.

Dal Comune spiegano che gli interventi di ripristino sono in corso, anche se non è ancora chiaro quanto a lungo potrebbero protrarsi i disservizi. Intanto, le comunicazioni ufficiali invitano i cittadini a monitorare i canali istituzionali per aggiornamenti e a limitare al minimo gli sprechi in attesa del ritorno alla normalità.

Un inconveniente che conferma quanto l’acqua, risorsa spesso data per scontata, diventi improvvisamente preziosa quando smette di sgorgare dai rubinetti quotidiani.