Urbino si trasforma nella corte dei Montefeltro: dall’11 al 14 agosto 150 spettacoli e cortei per la Festa del Duca 2025

Dall’11 al 14 agosto 2025 torna a infiammare il centro storico la Festa del Duca, considerata tra le più importanti rievocazioni storiche italiane: seconda solo a Roma a livello nazionale, prima nella Regione Marche, evento d’eccellenza per la città rinascimentale per antonomasia. Quattro giorni, sette piazze, diciotto compagnie artistiche, oltre 150 spettacoli e centinaia di figuranti. Un programma straordinario pensato per coinvolgere ogni età, ogni angolo della città e ogni forma d’arte.

Il cuore della festa: piazze animate ogni mezz’ora

A partire dalle 16.30, tutto il centro storico di Urbino diventa un grande palcoscenico con esibizioni ogni mezz’ora: giocolieri, musici, acrobati, figuranti e spettacoli itineranti animeranno sette location principali (Piazza Duca Federico, Piazza Rinascimento, Piazzetta Beato Mainardo, Piazza della Repubblica, Piazza San Francesco, Borgo Mercatale e Cortile di Palazzo Ducale). Tra i nomi delle compagnie coinvolte: “Materiaviva”, “TeatroVagante”, “I Diavoli Rossi”, “Saltimbanko”, “Cecco il Giullare”, “Il Satiro”, “La Pandolfaccia” e molte altre, provenienti da tutta Italia e dalla Repubblica di San Marino.

Bambini protagonisti con la Festa del Duca Bambino

Dal pomeriggio anche i più piccoli saranno al centro della festa, con laboratori creativi a tema rinascimentale, pony nei vicoli, prove di scherma, arcieria e spettacoli di burattini e ombre. Appuntamenti quotidiani a Piazza Duca Federico, Piazzetta Pascoli, Via del Beato Mainardo e nella Chiesa di San Domenico.

Tra gli eventi clou dedicati all’infanzia: “Il nascondino del Duca bambino” (11 agosto), “Un bambino di nome Raffaello” (12 agosto), e “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori…” (13 agosto).

Il Corteo Storico e la Congiura del 1444

Martedì 12 agosto, alle ore 21, il grande corteo storico con oltre 400 figuranti sfilerà per le vie del centro per rievocare la Congiura del 22 luglio 1444 che portò all’uccisione di Oddantonio, fratellastro del futuro Duca Federico. Lo storico Marcello Simonetta, intervistato dal conduttore Paolo Notari (RAI1), approfondirà l’evento alla base del cambio al vertice della signoria urbinate. La serata sarà arricchita da danze, bandiere acrobatiche, spettacoli di fuoco e si concluderà con l’intervento dell’artista urbinate Eleonora Buccarini.

Il premio “Giovanni Santi” e il concerto di Amara

Grande attesa per la consegna del Premio Giovanni Santi – Comunicatori di Valori, riconoscimento pensato da Massimo Puliani per personalità che uniscono cultura e impegno sociale. Tra gli ospiti più attesi, Pupi Avati e la cantante Amara, interprete raffinata apparsa anche a Sanremo in coppia con Simone Cristicchi, protagonista del concerto inaugurale.

Il gran finale: Giuoco dell’Aita e fuochi rinascimentali

Giovedì 14 agosto alle 20.30, dopo la Benedizione delle Bandiere, l’Arena Borgo Mercatale ospiterà il Giuoco dell’Aita, antica sfida marziale ispirata a un gioco ideato da Federico da Montefeltro per allenare le sue truppe. Nobili in braghe blu e popolani in giallo si affronteranno in una sfida spettacolare, in parte rugby, in parte arti marziali, in un campo d’acqua con l’obiettivo di conquistare la bandiera avversaria. Ospite d’eccezione: Corrado Barazzutti, leggenda del tennis e vincitore della Coppa Davis 1976.

A chiudere la manifestazione, fuochi rinascimentali a partire dalle ore 23.00.

Biglietti, agevolazioni e informazioni

Ingresso giornaliero: 7 euro (ridotto 5 euro dai 5 ai 10 anni, gratuito fino a 4 anni)

Famiglie con più di un bambino: 1 biglietto omaggio

Residenti a Urbino: abbonamento completo a 10 euro (3 giorni a 7,50 / 2 giorni a 5 euro)

Residenti nel circuito festa: ingresso gratuito

Ingresso esclusivo al Giuoco dell’Aita : 10 euro (ridotto under10: 5 euro)

Biglietti acquistabili anche su liveticket.it

Eventi collaterali e mostre