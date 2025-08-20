Urbino, trattore precipita in una scarpata: conducente incastrato nella cabina salvato dai Vigili del fuoco

Momenti di tensione ieri, martedì 19 agosto, nel primo pomeriggio a Urbino, quando un trattore si è ribaltato finendo in una scarpata alta circa tre metri. Il conducente è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo, incapace di uscire autonomamente.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco della città, che hanno utilizzato la barella spinale per estrarre l’uomo in sicurezza. Una volta liberato, il conducente è stato affidato al personale sanitario per ricevere le cure necessarie.

L’intervento ha evitato che l’incidente degenerasse, dimostrando l’efficacia e la tempestività dei soccorsi in situazioni di pericolo anche su terreni impervi.