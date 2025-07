Urla disperate davanti alla caserma dei Carabinieri: “…Ho un coltello e ti uccido”. Donna picchiata e minacciata di morte dall’ex compagno

“Stai zitta, se no ho un coltello in macchina e ti uccido!”: sono le parole pronunciate da un uomo sulla trentina, rivolte all’ex compagna all’interno della sua auto, pochi istanti prima che lei riuscisse a fuggire e a chiedere aiuto davanti alla caserma dei Carabinieri di via Modena, a Vergato.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti a offendere. Decisivo l’intervento di un Carabiniere fuori servizio, che ha notato la donna in stato di forte agitazione, ferita e terrorizzata, nei pressi della caserma, ed è subito intervenuto per metterla in sicurezza e allertare i colleghi.

Il racconto drammatico della vittima ha portato a una rapida ricostruzione dei fatti: la donna si era incontrata con l’ex compagno per motivi familiari, nonostante il timore per il suo temperamento aggressivo. Dopo un’iniziale esitazione, era salita in auto con lui, ma poco dopo l’uomo ha cambiato atteggiamento, l’ha afferrata per i capelli, le ha sbattuto la testa contro il sedile, sferrandole un pugno al volto, accompagnato da minacce di morte.

La donna ha trovato il coraggio di fuggire approfittando di una breve sosta del veicolo, mentre due passanti si erano avvicinati avendo udito le sue grida. Raggiunta la caserma, è stata immediatamente assistita e soccorsa dal 118, che ha riscontrato ferite guaribili in venti giorni.

Nel frattempo, i militari hanno fermato l’aggressore, identificato come l’ex compagno della vittima. Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti due cutter, strumenti potenzialmente usati per intimidire o ferire. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Bologna, è stato attivato il Codice Rosso, il protocollo d’urgenza previsto per i casi di violenza domestica e di genere.

L’uomo è stato tradotto in carcere, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi.