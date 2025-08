Valconca, dal 5 al 10 agosto una settimana ricca di eventi tra musica, teatro, tradizione e cultura

La Valconca si prepara a vivere una settimana densa di appuntamenti culturali, gastronomici e musicali, che spaziano dai concerti nelle piazze ai mercatini, dalle rievocazioni storiche alle notti bianche, con tanti momenti per famiglie e appassionati di ogni età.

Montefiore Conca apre la settimana martedì 5 agosto con Marte-di Jazz, una serata dedicata alla musica jazz con il Linda Gambino Trio, in un evento che unisce natura e arte, organizzato con i Volontari CAI. Giovedì 7 agosto alla Rocca Malatestiana si inaugura la rassegna “Mille e una Notte in Valconca” con il primo capitolo del Decamerone in una serata teatrale con brindisi finale. Il weekend prosegue con il reading “Pensami Nuvola” venerdì 8 agosto e sabato 9 agosto con il concerto poetico-musicale “Romantiche, poetiche, popolari” alla Corte della Rocca, con fisarmonica e narrazione.

A Saludecio, prosegue il Master Rapsody, percorso di alta formazione musicale, con concerti nelle chiese e in piazza dal 5 al 10 agosto. Sempre domenica 10 agosto torna La Domenica del Riuso, mercatino dell’usato e creatività. Venerdì 8 agosto si svolge il secondo appuntamento della rassegna teatrale “Mille e una Notte in Valconca” con Decamerone II. Da sabato 9 a mercoledì 13 agosto l’Osservatorio Astronomico “Copernico Aps” ospita Le Notti delle Perseidi, con incontri e picnic sotto le stelle.

A San Giovanni in Marignano, martedì 5 agosto va in scena un omaggio a Tina Modotti nell’ambito della rassegna “Estate fuori dal Comune”. Mercoledì 6 agosto Largo Fosso del Pallone ospita la proiezione del film animato Alice nel Paese delle Meraviglie, mentre domenica 10 agosto torna RespirArte, con artisti all’opera nel centro storico.

Mondaino propone martedì 5 agosto la proiezione del film C’è ancora domani in Piazza Maggiore, per una serata di cinema sotto le stelle.

Ad Albereto (Montescudo – Monte Colombo), martedì 5 agosto, il Castello ospita un concerto al tramonto con Filippo Malatesta che rende omaggio a Edoardo Bennato.

A San Clemente, mercoledì 6 agosto, Piazza Mazzini accoglie il cinema all’aperto con la pellicola The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne.

Morciano di Romagna si anima giovedì 7 agosto con La Notte Bianca delle Stelle, una serata di spettacoli per grandi e piccoli, giocolieri, musica e street food.

Montegridolfo ospita dall’8 al 10 agosto La Montegridolfo Liberata, rievocazione storica della Linea Gotica, tra atmosfere anni ’40, musica swing, costumi d’epoca e gastronomia.

Montescudo celebra sabato 9 e domenica 10 agosto la Sagra della Patata e Festa degli Gnocchi, con specialità culinarie, mercatini, comicità e musica dal vivo.

A Gemmano, sabato 9 agosto all’alba, si tiene il terzo appuntamento della rassegna “Mille e una Notte in Valconca” con il Decamerone III in Piazza Roma, seguito da una colazione condivisa.

Infine, domenica 10 agosto, a Sassofeltrio la frazione di Gesso ospita il quarto episodio della rassegna con Decamerone IV, all’alba nella Chiesa di Sant’Andrea, per un risveglio tra parole, emozioni e paesaggi.

Una settimana ricca di proposte per scoprire e vivere appieno la cultura, la storia e i sapori della Valconca, in un mix di eventi per tutti i gusti e tutte le età.