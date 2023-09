Valconca. Domenica 17 settembre il passaggio de “La Gialla Gf Strada”, limitazioni alla viabilità

Per quanto riguarda la “La Gialla Gf Strada”, in via indicativa è previsto il passaggio del primo gruppo di concorrenti attorno alle 8.30 nel territorio di Saludecio fino agli ultimi passaggi, sulla base della tabella di marcia, indicativamente attorno alle 10.00 nel territorio di San Clemente. I Comuni della Valconca interessati sono: Saludecio, Morciano di Romagna, Montefiore Conca, Gemmano, Sassofeltrio, Montescudo – Monte Colombo, San Clemente.