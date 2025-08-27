Valconca, il GIV Protezione Civile in prima linea durante l’ondata di maltempo

La recente ondata di maltempo che ha interessato la Romagna ha visto impegnati i volontari del GIV Protezione Civile (Gruppo Intercomunale Volontari) della Valconca, attivi in diverse aree della provincia per garantire monitoraggio e messa in sicurezza del territorio.

Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, i volontari hanno operato nei Comuni di Mondaino, Saludecio e Montegridolfo, fronteggiando episodi di caduta alberi e condizioni meteorologiche particolarmente critiche, con un presidio costante nelle ore notturne.

Nella mattinata di domenica 24 agosto, l’attività si è concentrata su Morciano di Romagna e Saludecio, con nuove operazioni di monitoraggio e supporto tecnico, a seguito delle segnalazioni raccolte dalle amministrazioni locali.

Un lavoro spesso invisibile, ma essenziale per la sicurezza della comunità della Valconca. I volontari sottolineano il loro impegno continuo: “Siamo operativi notte e giorno”, ricordando come la protezione civile richieda presenza costante e dedizione totale.

A margine delle operazioni, Manuel Cavalli, Presidente del GIV e delegato alla Protezione Civile dell’Unione della Valconca, ha dichiarato:

“Ancora una volta i nostri volontari hanno dimostrato professionalità, spirito di servizio e capacità di risposta immediata. Ogni intervento è stato portato avanti in collaborazione con i Sindaci e i tecnici dei Comuni coinvolti, a cui va il nostro ringraziamento. Il nostro impegno è totale e costante, perché la protezione civile non conosce orari: siamo accanto alle nostre comunità sempre, di giorno e di notte”.

Il servizio reso dai volontari del GIV conferma l’importanza di un presidio capillare e preparato, pronto a intervenire tempestivamente in tutte le situazioni di emergenza sul territorio della Valconca.