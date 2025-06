Valconca in festa: dal 25 al 29 giugno musica, cultura e solidarietà nei comuni romagnoli

Dal 25 al 29 giugno 2025, la Valconca si anima con un fitto calendario di eventi che uniscono musica, cultura, intrattenimento e momenti di riflessione, coinvolgendo i comuni del territorio con proposte per tutte le età.

A Morciano di Romagna, mercoledì 25 giugno, nel Giardino del Centro Giovani di via Mazzini, prende il via “Hall of Music – Suona l’estate”. Dalle ore 18, gli allievi della scuola musicale Hall of Music APS si esibiranno nei saggi delle classi di batteria, percussioni e canto. La serata proseguirà con un buffet offerto dall’associazione e alle 21 con un concerto live per salutare l’arrivo della stagione estiva all’insegna del talento e della convivialità.

Venerdì 27 giugno a Morciano la giornata è dedicata ai bambini e alle famiglie con “Storie in giardino”, il ciclo di letture e incontri con gli autori che ospiterà Lorenzo Tozzi alle 17.30 nel cortile della biblioteca comunale “G. Mariotti”. A seguire, via Roma si trasforma in un grande palcoscenico con “’80 Rewind”, una serata ricca di musica dal vivo con la band Tasso 0.5, animazione, mercatino dei bambini, street food e persino una Formula 1 a pedali, per rivivere l’energia degli anni Ottanta.

A Mondaino, venerdì 27 giugno, Piazza Maggiore ospiterà una serata dedicata alla tradizione venatoria e gastronomica con il Club Italiano del Colombaccio – sezione Rimini. Dalle 17.30 alle 19 sono previste visite a tema, seguite da una cena con piatti tipici romagnoli come tagliatelle al cinghiale e grigliata mista, in un evento che coniuga sapori e storie locali.

Sabato 28 giugno, sempre a Mondaino, alle ore 19 presso L’arboreto – Teatro Dimora, va in scena “Balsamo”, performance artistica di Veronica Guerra che trasforma il gesto quotidiano in un atto poetico e scenico ispirato ai rituali della cura e della bellezza.

A Saludecio, il 28 giugno, il Giardino dei Profumi diventa teatro di “Garden Music”, un evento dedicato alla musica giovanile e allo sport. Dalle 18, band emergenti si alterneranno sul palco accompagnate dalla presentazione delle squadre dell’Alta Valconca. La serata si chiuderà alle 21.30 con il concerto dei Revolution Live Band. Presso l’evento sarà attivo uno stand gastronomico con piatti freschi e gustosi.

Montefiore Conca accoglierà sabato 28 giugno a partire dalle 19 l’atteso evento “Pescatori sotto la Rocca”, organizzato dalla Pro Loco locale. L’Arena Raciti sarà animata da stand gastronomici dedicati ai sapori di mare, accompagnati dal DJ set di Radio Studio Più, che animerà la serata con una selezione musicale ideale per ballare fino a tarda notte.

Domenica 29 giugno a Montegridolfo, in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo e del centenario della nascita di Don Oreste Benzi, è prevista una serata dedicata alla memoria del sacerdote. Alle 18 verrà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Pietro, seguita alle 19 da un rinfresco solidale a offerta libera il cui ricavato sarà destinato ai lavori della Casa di San Pietro. Alle 20.30, nel Peter Park, il regista Kristian Gianfreda e Stefano Vitali introdurranno la proiezione del documentario “Il pazzo di Dio – La strada di Don Oreste Benzi”. L’evento è organizzato in collaborazione con la Casa Famiglia “Piccoli Angeli” e l’associazione Ali di Farfalla.

Infine, a San Giovanni in Marignano, domenica 29 giugno torna “Il Vecchio e l’Antico”, mercatino dell’antiquariato e vintage in via Vittorio Veneto dalle 8 alle 19. L’appuntamento offre la possibilità di scoprire oggetti rari e piccoli tesori in un’atmosfera che unisce passato e presente.