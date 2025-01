Valconca. Lavoratori in nero, irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: multe per oltre 140mila euro

I Carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) insieme alla Forestale di Morciano hanno effettuato controlli su un cantiere in un comune della Valconca, dove sono emerse diverse violazioni. In particolare, sono stati scoperti 5 lavoratori in nero privi di formazione per il settore edile. Sono state sospese 3 ditte gestite da imprenditori italiani e stranieri, oltre alla ditta affidataria dei lavori che ha agito senza l’idoneità tecnica e la documentazione necessaria per i sub-appalti.

Inoltre, sono stati multati il committente dei lavori e il coordinatore della sicurezza per non aver effettuato le dovute verifiche.

I controlli si sono estesi anche a 9 ditte a Rimini, con il risultato di 5 sospensioni:

– Un hotel gestito da un imprenditore italiano con 2 lavoratori stranieri in nero.

– Un emporio nel centro storico gestito da un imprenditore straniero con un lavoratore non in regola.

– Due ditte edili riminesi che non avevano redatto il piano operativo di sicurezza.

– Un autolavaggio gestito da un imprenditore straniero con 2 lavoratori in nero e mancanze nella formazione e nell’uso di dispositivi di protezione individuale.

Complessivamente, sono state elevate sanzioni per un importo superiore ai 140mila euro.