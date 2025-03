Valconca. Si conclude la rassegna estiva con l’ultimo weekend di spettacoli all’alba e al tramonto

Dal 30 agosto al 1 settembre, la Valconca (RN) ospiterà l’ultimo weekend di spettacoli all’alba e al tramonto, chiudendo così la quinta edizione della manifestazione estiva “Mille e una notti in Valconca”. Questa rassegna teatrale, iniziata il 26 luglio, ha portato alla scoperta dei borghi più suggestivi della zona attraverso la narrazione delle avventure di Marco Polo, in occasione dei 700 anni dalla sua morte.

L’evento, intitolato “Il Milione e altre avventure”, si è sviluppato in sei episodi, ciascuno rappresentato in diverse località della Valconca. L’ultimo weekend vedrà la messa in scena degli episodi finali: “Ceylon”, “Maabar” e “Hormuz”. Questi spettacoli si svolgeranno a Montegrifolfo, San Clemente e Gemmano, e saranno arricchiti dalla partecipazione di una compagnia di 15 artisti tra attori, danzatori e musicisti.

Particolarmente atteso è l’ingresso nel cast di Viola Betti, ballerina di fama internazionale, che si esibirà in queste ultime rappresentazioni. Gli spettacoli saranno seguiti da momenti conviviali offerti dalle amministrazioni comunali, e i visitatori potranno anche partecipare a passeggiate gratuite alla scoperta del territorio, in abbinamento agli eventi teatrali.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, ma si consiglia di prenotare in anticipo a causa del numero limitato di posti disponibili. In caso di maltempo, alcuni spettacoli potranno essere spostati al coperto, se segnalato.

Per maggiori dettagli sul programma e le geolocalizzazioni degli eventi, si invitano gli interessati a visitare il sito ufficiale della rassegna e le pagine social di Città Teatro?