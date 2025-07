Valle d’Aosta, tragedia in montagna: 15enne trovato morto dopo ore di ricerche sulla Becca di Viou

Un’escursione solitaria si è conclusa nel modo più drammatico. È stato trovato senza vita questa mattina, mercoledì 23 luglio, il quindicenne disperso da ieri nei pressi della Becca di Viou, vetta di 2.856 metri in Valle d’Aosta. Il giovane era precipitato lungo il percorso e il suo corpo è stato individuato durante un sorvolo in elicottero, fermo a circa 2000 metri di quota.

L’allarme era scattato ieri sera, martedì 22 luglio, quando il ragazzo aveva contattato i genitori al telefono per informarli di essersi perso. Dopo quella chiamata, si erano perse le sue tracce. A quel punto era scattata la macchina dei soccorsi.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, con l’impegno congiunto delle guide del soccorso alpino valdostano, dei vigili del fuoco, del corpo forestale regionale e del Sagf della guardia di finanza. Proprio il Sagf è ora incaricato di chiarire la dinamica dell’incidente, che al momento appare come una caduta accidentale lungo il tracciato.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto questa mattina, durante un sorvolo aereo. Per il giovane escursionista non c’era più nulla da fare.

Una giornata di escursionismo in alta quota, iniziata forse con l’entusiasmo e la voglia di avventura tipica dell’età, si è trasformata in un dramma per la famiglia e per tutta la comunità. Ora si cerca di comprendere come sia potuta accadere la tragedia, mentre il dolore prende il posto delle speranze coltivate per ore da chi ha atteso notizie fino all’alba.