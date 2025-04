Valle del Savio: operazione straordinaria dei Carabinieri, arresti, denunce e segnalazioni per stupefacenti

Continuano serrati i controlli straordinari del territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Cesena che, nel decorso fine settimana, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Borello, San Piero in Bagno e Verghereto, hanno predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio, in particolare negli ulteriori comuni della Valle del Savio, finalizzato alla prioritaria prevenzione dei reati predatori nonché alla prevenzione e contrasto delle condotte di guida pericolose (determinate dall’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti/alcoliche).



Le attività, svolte prevalentemente in orario serale e notturno, hanno portato ai seguenti risultati:

un cittadino del Burkina Faso arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Forlì, dovendo lo stesso espiare la pena residua di anni 3, mesi 11 e giorni 23 di reclusione oltre alla multa di Euro 1.450,00, per un furto commesso nel gennaio 2019 all’interno di un negozio sito nel milanese;

un automobilista denunciato per “possesso di documenti falsi” poiché, controllato alla guida del proprio veicolo, esibiva una patente di guida risultata falsa. Il documento è stato sequestrato mentre, il veicolo, sottoposto a fermo amministrativo;

due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge compreso tra l’1,81 g/l e l’1,94 g/l. La patente di guida è stata ritirata ad entrambi per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed, i veicoli, nel primo caso affidato a persona idonea alla guida mentre, nell’altro, sottoposto a sequestro amministrativo;

un uomo per “indebito utilizzo di un bancomat” asportato da un’autovettura in sosta, sorpreso a prelevare denaro da uno sportello bancomat;

un cittadino straniero per non avere ottemperato al provvedimento del Questore di Forlì-Cesena che gli imponeva l’obbligo di permanenza notturna nella propria abitazione.

I Carabinieri hanno inoltre proceduto amministrativamente nei confronti di uno straniero di 44 anni, segnalandolo alla competente Prefettura per uso personale di stupefacente, poiché trovato in possesso di una modica quantità di cocaina, sostanza che è stata sottoposta a sequestro.

