Valmarecchia, Linea Verde celebra l’agricoltura locale: Coldiretti sottolinea un modello d’eccellenza

La Valmarecchia è stata protagonista di una recente puntata della trasmissione televisiva Linea Verde, che ha messo in luce il valore delle attività agricole e il patrimonio tradizionale di questa area. L’attenzione si è concentrata soprattutto su due aziende storiche associate a Coldiretti Rimini: l’Azienda Agricola D’Elia Cono e la Società Agricola Gabrielli, esempi di eccellenza e sostenibilità nel contesto rurale romagnolo.

Coldiretti ha espresso soddisfazione per l’opportunità di mostrare come la Valmarecchia rappresenti un modello virtuoso, fatto di qualità, tutela ambientale e radicamento nel territorio. Le realtà coinvolte incarnano l’essenza di un’agricoltura familiare e di filiera corta, con produzioni che spaziano dalla zootecnia all’orticoltura, fino all’agriturismo, intrecciando tradizione e innovazione.

In un periodo di dibattito europeo sulle politiche agricole e la sostenibilità, Coldiretti ha rimarcato l’importanza di promuovere un modello italiano che si basa su unicità e diversità produttiva, valori dimostrati concretamente dalle imprese della Valmarecchia. La trasmissione ha raccontato queste storie con autenticità, dando voce a chi ogni giorno contribuisce a mantenere vivo un patrimonio agricolo prezioso.

Rinnovando il proprio impegno nel supportare le imprese locali, Coldiretti ha ringraziato la redazione di Linea Verde per l’attenzione dedicata a questo territorio, sottolineando che far conoscere queste esperienze al pubblico nazionale è un passo fondamentale per tutelare e valorizzare il comparto agricolo italiano nel panorama europeo e globale.