Valmarecchia. Polizia locale, nel 2024 in aumento le attività di pattuglia, gli interventi relativi alla viabilità e le ore di educazione stradale

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA – Anche il 2024 si conferma anno di intensa attività per la Polizia locale, con un volume generale di interventi in crescita rispetto al 2023 e l’incremento di alcune tipologie di attività come le pattuglie, gli interventi relativi alla viabilità e le ore di educazione stradale nelle scuole.

Oltre 10mila gli interventi effettuati complessivamente tra Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana: 10.054 per la precisione, con un incremento di 764 rispetto al 2023 (+8,2%). Aumentano in particolare i servizi di pattuglia sul territorio (1.478 contro 1.289, 189 in più pari al 14,7%) e gli interventi relativi alla circolazione stradale, passati dai 2.194 del 2023 ai 2.903 del 2024 (+709, pari al 32,3%).

Sono in totale 651 i posti di controllo, di cui 178 con strumentazione elettronica per la verifica della velocità e 241 con sistema di lettura delle targhe. Dopo il consistente incremento del 2023, tornano in linea con gli anni precedenti i numeri dei controlli appiedati o in bicicletta nei centri storici e nei parchi pubblici, a quota 273. Tra gli interventi effettuati a seguito di segnalazioni ricevute al Comando di via Costa – 471 contro i 384 dell’anno precedente – spiccano quelli relativi agli atti vandalici (135, in linea con il 2023).

Ancora in diminuzione le violazioni totali accertate, dalle 7.558 del 2023 a 7.273 nel 2024: 4.398 le violazioni al Codice della strada non riferite alla sosta, comprese le 311 infrazioni semaforiche rilevate dai dispositivi attivati a Santarcangelo dal 1° settembre. Complessivamente, i proventi delle sanzioni elevate nel 2024 ammontano a 188mila euro: come previsto dalla normativa, 47mila euro saranno impiegati per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, altrettanti al potenziamento dell’attività della Polizia locale e 94mila al miglioramento della sicurezza del territorio.

In netta crescita le patenti ritirate – 62 contro le 16 del 2023 – e i documenti dei veicoli: 58 quelli ritirati nel 2024 a fronte di 44 nel 2023. In linea con l’anno precedente il dato sui sequestri dei veicoli per mancanza di copertura assicurativa (35), mentre raddoppiano i veicoli recuperati a seguito di furto: 13 nel 2024 contro i 7 del 2023. Costante anche l’attività degli agenti per i rilievi e la gestione degli incidenti stradali, dopo il consistente incremento tra 2022 e 2023: 161 i sinistri rilevati dalla Polizia locale, di cui 82 con feriti e 2 incidenti mortali (uno a Santarcangelo e uno a Verucchio).

Nella cornice di un generale incremento delle ore di servizio degli agenti di Polizia locale – passate dalle 5.749 del 2023 alle 7.739 del 2024, +1.990 pari al 34,6%, grazie all’incremento del personale del Corpo – il Comando di via Costa continua a dedicare una rilevante attenzione alle scuole del territorio. Sono 193 i servizi per la sicurezza degli alunni in entrata e in uscita (dato in lieve aumento rispetto al 2023), mentre crescono del 55% – da 100 a 155 – le ore di educazione stradale svolte dagli agenti della Polizia locale coinvolgendo gli alunni delle scuole primarie. Sostanzialmente in linea con il 2023, infine, i servizi a presidio di mercati, iniziativi istituzionali, sportive o di altro genere, a quota 243.

“Sempre più in strada, sempre più fra la gente, sempre più al servizio della comunità. È questa la traiettoria che stiamo portando avanti come Polizia locale – dichiara il Comandante Daniele Del Fabbro – cercando giorno dopo giorno di implementare da un lato il rapporto diretto con i cittadini e dall’altro di approntare servizi e attività che ne garantiscano sempre più la sicurezza. In quest’ottica, nell’anno appena concluso, abbiamo aumentato i servizi di pattugliamento, di controllo del territorio ma anche di regolamentazione della viabilità, e i servizi all’ingresso e alle uscite dagli istituti scolastici”.

“Fra gli aspetti che mi piace evidenziare ci sono l’aumento di oltre il 50% delle ore di educazione stradale per i giovani studenti, le oltre 200 segnalazioni pervenute al Comando, segno di un bel rapporto di fiducia verso il Corpo, e il decremento delle infrazioni rilevate dalla ztl: restano tante, nell’ordine di quattro al giorno, ma sono il segno che tutte le azioni messe in campo a tutela del centro storico di Santarcangelo stanno sortendo un buon effetto” prosegue Del Fabbro.

“A tal proposito e nell’ottica del miglioramento del servizio offerto alla comunità, sono state avviate le procedure che consentiranno, a breve, di procedere al rilascio e rinnovo dei permessi di accesso alla ztl attraverso procedure online, per giungere infine alla totale dematerializzazione dei permessi per consentire all’utente di gestire tali procedimenti comodamente da casa. Sarà anche consentito richiedere appuntamenti, per vari aspetti di competenza della Polizia locale, attraverso il sito web del Comune di Santarcangelo grazie alla collaborazione attivata con i Servizi di Comunicazione e digitale dell’ente” conclude il Comandante.

Comune di Santarcangelo