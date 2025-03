 Vandalismi a Cattolica: Auto danneggiate e finestrini in frantumi

Lunedì mattina, una residente di Cattolica ha trovato la propria auto, parcheggiata in via Quasimodo, con il finestrino lato guida completamente distrutto. Questo episodio si inserisce in una serie di danneggiamenti segnalati negli ultimi giorni, che hanno colpito numerosi veicoli nella zona. Secondo i residenti, i danni, prevalentemente rottura dei finestrini, non sarebbero accompagnati da furti di oggetti all’interno delle auto, alimentando il sospetto di atti vandalici.

Non è ancora chiara l’entità del fenomeno, ma sono stati riportati almeno dieci casi di auto danneggiate, in alcune occasioni anche nella stessa area. Un altro episodio ha coinvolto una donna che ha trovato il finestrino anteriore della sua Fiat 500 rotto, parcheggiata nel centro di Cattolica. Altri danneggiamenti sono stati registrati in via Ravenna, via Cantore e nelle vicinanze della scuola Carpignola.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione. L’Assessora alla sicurezza, Claudia Gabellini, ha sottolineato l’importanza di segnalare ogni caso alle forze dell’ordine, invitando i cittadini a contattare i carabinieri. Le indagini sono in corso, con il supporto della polizia locale e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza in città. L’appello è rivolto a chiunque abbia notato comportamenti sospetti di contattare le autorità competenti.