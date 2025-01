Vandalismo in centro a Pesaro: uomo denunciato per danneggiamenti a veicoli in sosta

PESARO – Un episodio di vandalismo ha scosso la tranquillità del parcheggio di Porta Cappuccina, nei pressi della stazione ferroviaria, dove un uomo di età compresa tra i trenta e i quarant’anni ha scatenato la sua furia contro le auto in sosta. Armato di una spranga di ferro, l’individuo ha colpito ripetutamente diversi veicoli, danneggiando lunotti e carrozzeria.

Successivamente, il vandalo si è spostato in un altro parcheggio situato sotto il cavalca ferrovia, continuando la sua opera distruttiva. I rumori provocati hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno prontamente avvisato le forze dell’ordine. Intervenuta sul posto, una volante della Questura ha avviato le ricerche dell’uomo, avvalendosi anche delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e denunciato per danneggiamenti. La polizia sta ora lavorando per quantificare i danni subiti dai veicoli coinvolti e per comprendere le motivazioni di un gesto che ha certamente creato disagi ai proprietari delle automobili.

Non è la prima volta che la zona è teatro di atti vandalici: nei giorni scorsi, un altro residente aveva segnalato che un gruppo di ragazzi aveva sfondato i vetri della propria auto, danneggiandola e lasciando segni di vandalismo. Anche in altre aree, come Celletta, sono giunte segnalazioni di auto con vetri rotti, con la sospetta attività di ladri alla ricerca di oggetti di valore. Le indagini sono attualmente in corso per far luce su questi eventi.