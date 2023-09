VANNACCI IN ARRIVO ANCHE NELLE LIBRERIE … di Paolo Forcellini

Il mondo al contrario è già un successo. Il libro del generale Roberto Vannacci ha ben pochi precedenti, perché “nessun libro ha mai suscitato in Italia tanto clamore. Da Amazon ha svettato per tutto agosto tra i libri più venduti in Italia. Un’opera discussa e divisiva opera che prossimamente ,grazie all’intervento di una casa editrice che opera a Rimini dal 1980 , sarà venduto non solo on-line ma anche direttamente nelle librerie. Questo perchè molte di loro, senza tanti condizionamenti e restrizioni ideologici vendono tranquillamente libri con opinioni e contenuti di colorazioni diverse in nome della democrazia e libertà di pensiero senza timore di subire ritorsioni e minacce. Il libro del parà, peraltro edito in proprio, ha gia venduto decine di migliaia di copie doppiando inaspettatamente l’ultima opera della Murgia, relegandola di fatto al secondo posto nelle vendite. Un dato che ha infastidito non poco ana parte dell’elettorato italiano. Ma ormai la richiesta è tale che c’è chi ha pensato bene di portarlo anche nelle librerie tradizionali con una riedizione ripulita dai refusi, che non sono pochi e griffata da una prefazione di un noto giornalista. L’editore vuole dare del generale ,non una « caricatura come ne è stata fatta » ma « offrire una chiave per leggerne senza filtri il pensiero » Molta è l’attesa di coloro che ancora non hanno avuto la possibilità di reperirlo per questa nuova iniziativa, forse con il disappunto di coloro che sono favorevoli si alla libertà di opinione……purchè questa però non diverga dalla loro. E questi paladini della libertà d’opnione ,prerogativa solo della sinistra e del mondo LGBT, avessero ignorato il libro ,di copie se ne sarebbero vendute max 500 come nella previsione di Vannacci. Attaccandolo e facendo loro da promoter gli hanno fatto gia’ guadagnare 850.000 €. Il generale sentitamente ringrazia.

Paolo Forcellini