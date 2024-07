Vasto incendio sull’Appennino forlivese domato dopo ore

Si sono concluse in mattinata da parte dei vigili del fuoco, dopo una notte di duro lavoro, le operazioni di spegnimento di un vasto incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri fra la vegetazione boschiva di una impervia zona in località Monterosso, nei pressi di Camposonaldo, nel territorio comunale di Santa Sofia, sull’Appennino forlivese.

Scattato l’allarme, sul posto si son recate cinque squadre dei Vigili del Fuoco, giunte dai distaccamenti di Civitella, Bagno di Romagna, Rocca San Casciano e dalla sede centrale di Forlì.

A rendere complicato il lavoro dei pompieri il terreno impervio, non raggiungibile con i veicoli, ma anche il forte vento, con raffiche anche superiori ai 60 chilometri orari. Il fronte del rogo si è così esteso, interessando circa 3mila metri quadrati di vegetazione. Spento il rogo sono ancora in corso gli interventi di definitiva bonifica della zona. Le indagini per chiarire le cause che hanno innescato l’incendio sono affidate ai Carabinieri Forestali.

Ansa