Veglia di preghiera per la vita nascente: un invito alla sacralità della vita nella diocesi di San Marino-Montefeltro

Il 27 novembre 2010, Papa Benedetto XVI celebrò in S. Pietro una solenne Veglia di preghiera per la Vita nascente e propose anche alle Chiese locali di tutto il mondo di dedicare un segno di particolare attenzione alla vita umana nel momento “speciale” e ricco di significati rappresentato dalla gravidanza.

Nella proposta del Santo Padre c’era il desiderio di tener accesi i riflettori del mondo sul rispetto della vita sin dal concepimento (così tanto osteggiata dalle legislazioni di molte nazioni nei cinque continenti), ma soprattutto di invitare i fedeli a custodire e valorizzare la sua sacralità soprattutto nel tempo liturgico dell’Avvento; il tempo, cioè, in cui tutta la cristianità attende la nascita di un bimbo, il Salvatore.

La nostra diocesi ha raccolto subito l’invito di Papa Benedetto e, da allora, propone annualmente un momento di preghiera frutto della collaborazione unitaria da parte degli Uffici pastorali della Famiglia e Sociale e delle varie aggregazioni laicali.

Quest’anno, verrà proposta un’adorazione eucaristica presieduta dal Vescovo diocesano, S.E. Mons. Domenico Beneventi, che avrà luogo nella Chiesa Parrocchiale di Pietracuta, con inizio alle ore 20,45. La preghiera sarà scandita da canti, letture tratte dalla Sacra Scrittura ed uno spazio sarà dedicato al silenzio, per mettere al centro della riflessione il dono della vita, la sua ricchezza, la sua assoluta inviolabilità.

Come ogni anno, poi, “invitati speciali” alla celebrazione sono i babbi e le mamme in dolce attesa; ad essi verrà offerto un piccolo dono, segno della cordiale vicinanza che tutta la comunità cristiana vuole manifestare nei loro confronti; inoltre, su di essi – e sulle creature che le mamme portano in grembo – verrà impartita dal Vescovo una speciale benedizione.

