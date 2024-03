Venerdì 15 marzo al Teatro Titano I MACBETH 

Venerdì 15 marzo 2024, alle ore 21.00 presso il Teatro Titano di San Marino, sarà in scena “I MACBETH – spettacolo molto liberamente ispirato a Macbeth di William Shakespeare e a stragi dei giorni nostri” con Enzo Vetrano, Raffaella d’Avella, Giovanni Moschella, Giulio Germano Cervi.

La nuova rivisitazione del Macbeth firmata da Francesco Niccolini con il titolo “I Macbeth” parte dalle parole di Shakespeare per raccontare di quattro persone le cui ossessioni, sfociate nel disagio psichico, si sono tramutate in omicidio.

All’interno di un manicomio criminale i quattro protagonisti rivivono le loro storie: chi ha strangolato con il filo del telefono, chi ha ucciso la fidanzata a sassate perché “lo aveva stregato”, chi ha assassinato i vicini di casa perché disturbavano ed erano maleducati, così come i due coniugi scozzesi avevano deciso di macchiarsi dei loro delitti per la bramosia di potere: demoni interiori da cui scaturiscono spirali di sangue.

Le parti scritte da Niccolini si fondono perfettamente con l’originale shakespeariano in un continuo gioco di specchi in cui la violenza quotidiana sfocia nella grande tragedia a riprova che in realtà si tratta di due facce della stessa medaglia. Non si assiste mai alla violenza in scena, perché, come nella tragedia greca, la violenza è già avvenuta e rivive nel racconto mantenendo tuttavia un’efficacia, ed a volte una ferocia, che non lasciano indifferenti.

I Macbeth è uno spettacolo che conquista e lascia il segno, pieno di tensione e carica emotiva.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm oppure direttamente al Teatro Titano da quattro ore prima della rappresentazione.