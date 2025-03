Venerdì 20 dicembre 2024 Tutta Riccione  al Peter Pan Club di Misano Adriatico 

Venerdì 20 dicembre 2024 edizione speciale al Peter Pan di Misano Adriatico per Tutta Riccione, quinto capitolo di un format che vede protagoniste un centinaio di attività – alberghi, bar, negozi, palestre e ristoranti – che per una sera si ritrovano al Peter Pan a cena e nel dopocena per un party natalizio decisamente atipico, ideato dal dinamico duo formato dai collaboratori del Peter Jimmy e Pizzo e che gode del Patrocinio del Comune di Riccione.

Venerdì 20 dicembre 2024 grazie a Tutta Riccione il Peter Pan si trasforma un vero e proprio villaggio, con protagoniste diverse realtà del territorio. In main room la musica sarà curata da Dj Mappa e Tanja Monies a cena e da Tony Lovely e da Ciuffo dopocena, nella Batcave in console Marco Frutti e Kino, nella seconda sala Alberto Melloni e Gianmaria Gamberini, il Terrace Privé sarà curato dal team del bar Il Bocciodromo, con la musica di Rivoluzione Romantica e Discopatia.

Tutta Riccione è una sera che sottolinea una volta di più il forte legame tra la comunità e le imprese locali, che da sempre contribuiscono a rendere Riccione una delle mete più apprezzate dai residenti e dai turisti italiani e stranieri. Grazie alla capacità di chi ogni giorno contribuisce in prima persona ad accrescere il valore della Perla Verde: giusto che per una volta una serata sia tutta per loro.

Nella stagione 2024/25 il Peter Pan al venerdì alterna diversi format, così come non mancheranno una serie di special guest, il suo ristorante Asian Lounge e tante altre novità che da sempre caratterizzano il locale romagnolo. Il tutto è merito di un team coeso, lo stesso al quale fanno riferimento la Villa delle Rose di Misano Adriatico ed il Matis Club di Bologna e che di serata in serata si adopera per offrire un servizio e contenuti di qualità per una clientela proveniente da tutta Italia, che la scorsa stagione ha potuto assaporare la musica di Ilario Alicante, Ralf, Bob Sinclar e tantissimi altri. Il Peter Pan porta in dote al turismo invernale romagnolo l’unica proposta continuativa in termini di intrattenimento serale e notturno ed è pronto a confermarsi indiscusso punto di riferimento nel panorama del clubbing non soltanto italiano, grazie alla sua innata capacità di stupirsi e di stupire.

Dopo Tutta Riccione, il Peter Pan proporrà le serate Vida Loca (sabato 21 dicembre), 90 Wonderland (mercoledì 25 dicembre) e il Capodanno Vida Loca (martedì 31 dicembre).