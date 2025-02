Venerdì 22 novembre 2024 inaugurazione stagionale Peter Pan Club Misano Adriatico Rivoluzione Atto Primo 

Venerdì 22 novembre 2024 il Peter Pan Club di Misano Adriatico inaugura ufficialmente la sua stagione 2024/25 dopo l’anteprima dello scorso 31 ottobre con il party di Halloween.

Con venerdì 22 novembre va in scena al Peter l’atto primo di un’autentica rivoluzione destinata a compiersi nell’arco di due stagioni. Venerdì 22 novembre il Peter Pan si presenterà completamente rinnovato nella sua parte centrale, con il ritorno della console dei dj alle sue origini, vicino all’aree backstage e vip e del ristorante Asian Lounge, a sua volta rinnovato con un nuovo menù alla carta ed un’accurata selezione di vini e distillati, quest’ultimi declinati con cocktail speciali preparati da bartender.

Venerdì 22 novembre il Peter Pan Club inaugura con un’autentica serata di gala che ha come tema centrale AMA, acronimo per Art Meets Art, che trasforma in prima serata il locale in un autentico spazio d’arte curato da Tanja Monies, dove far interagire musica, intrattenimento ed arte, con le esposizioni di pittori, scultori ed artisti di vario genere e provenienza quali Andrea Marcaccini, Angelo Tasini, Donatella Speranza, Luca Fronzoni, Mad Marie e Toso. Nel corso della serata la musica è assicurata da Good Boys, Mappa e Danny Losito. La programmazione del Peter Pan di novembre prosegue con i sabati Vida Loca (23 e 30 novembre) ed il party 90 Wonderland (29 novembre).

Nella stagione 2024/25 il Peter Pan al venerdì alternerà diversi format, così come non mancheranno una serie di special guest, il suo ristorante Asian Lounge e tante altre novità che da sempre caratterizzano il locale romagnolo. Il tutto è merito di un team coeso, lo stesso al quale fanno riferimento la Villa delle Rose di Misano Adriatico ed il Matis Club di Bologna e che di serata in serata si adopera per offrire un servizio e contenuti di qualità per una clientela proveniente da tutta Italia e che la scorsa stagione ha potuto assaporare la musica di Ilario Alicante, Ralf, Bob Sinclar e tantissimi altri.

Il Peter Pan porta in dote al turismo invernale romagnolo l’unica proposta continuativa in termini di intrattenimento serale e notturno ed è pronto a confermarsi indiscusso punto di riferimento nel panorama del clubbing non soltanto italiano, grazie alla sua innata capacità di stupirsi e di stupire.