Venerdì 7 luglio – Castellaccio Vibra Musica – The Piper’s Night. RASSEGNA MUSICA D’ESTATE – Concerto Pianistico

Da circa trenta anni e’ attento studioso ed interprete della cornamusa. Ed in particolare della Uilleann Pipes, la cornamusa irlandese, della Musette , la cornamusa del centro Francia e della Sordellina zampogna italiana del primo ‘600. La sua attenzione si rivolge allo studio della musica tradizionale irlandese, della musica tradizionale nord italiana e del centro Francia ed alla musica antica. Nella sua carriera ha all’attivo più di 3000 concerti in Italia, Germania, Spagna,Austria, Francia, Svizzera, Belgio, Olanda, Repubblica Ceca, Scozia, Galles, Inghilterra, Irlanda e Portogallo. Inoltre ha inciso per prestigiose radio nazionali e partecipato a più di 90 incisioni discografiche. Nel 1982 fonda la formazione Birkin Tree, una delle band di musica irlandese più famose in Europa e con il quale ha tenuto più di 1900 concerti in tutta Italia ed all’estero (Germania, Svizzera, Spagna, Francia ed Irlanda) nei 39 anni di attività. Ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche su diverse reti di importanza nazionale (RAI 1, RAI 3 ,TMC, TELE + 3, RADIO 2, RADIO 3, RSI Radiotelevisione Svizzera, Svizzera, Radio Kerry, Radio Clare, RTE Radio Nazionale Irlandese, Radio Popolare, RADIO 24…). Con i ” Birkin Tree” incide 5 album, riscuotendo ampi consensi dal pubblico e dalla stampa specializzata italiana, europea ed americana. Nell’estate 2008 viene invitato a partecipare, come musicista ospite, alla tourneè italiana dei CHIEFTAINS, il più famoso gruppo irlandese nel mondo.Nel 2015 insieme a Martin Hayes, uno dei più famosi violinisti irlandesi nel mondo, si esibisce nella edizione di MITO 2015 a Torino con grande successo. Ha suonato per il Ravenna Festival, “I concerti al Quirinale” Produzione di Radio3, al prestigioso Musikfestspiele Potsdam Sanssouci presso la reggia di Federico il Grande a POTSDAM (Germania), nel famoso ENNIS TRAD FESTIVALad Ennis, in Irlanda. Fonda nel 2005 la formazione di musica ligure “Liguriani”. Tra il 2012 ed il 2022 il gruppo si è esibito in più di 250 concerti in Germania, Scozia, Svizzera, Belgio, Spagna, Austria e Repubblica Ceka, partecipando a prestigiosi festival. Nel gennaio 2012 il gruppo si è esibito a Glasgow, in Scozia, all’interno di Celtic Connections, il più prestigioso festival europeo dedicato alle musiche di matrice celtica. La musica dei Liguriani è stata trasmessa da Rai Radio 3, da ABC Australia, da CBC Canada, RTVES Spagna, WDR Koln, Bayerische Rundfunk, HR2O e RSI rete 2. E’ membro per undici anni della formazione Ensemble del Doppio Bordone, con il quale svolge un’intensa attività concertistica in Italia, Inghilterra, Scozia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Svizzera e Spagna ed incidendo per la BBC inglese, scozzese e gallese, la WDR tedesca, la Radio Televisione Svizzera, RAI Radio 1, la Radio Televisione Belga e Tele Segovia (Spagna). Ha realizzato due CD “Gesu’ Bambin le nato” (New Tone/CGD) e “La notte di Natale” (Ethnosuoni /Robi Droli ). Inoltre si è esibito in festival internazionali con altre prestigiose formazioni di musica antica come Divino Sospiro e Ensemble Micrologus, con le quali ha partecipato ad importanti festival di musica antica in Italia ed Europa come il Festival di musica antica di Urbino, Segni Barocchi in Umbria e Diaz da Musica Festival a Lisbona e a Lovanio in Belgio per l’incontro “Miniatures and Music at the Court of Anjou Naples ca. 1340. Insieme ad Elena Spotti è tra i musicisti ospiti del concerto “The Passion of Music” trasmesso il 30 dicembre 2020 dalla trasmissione “La Stanza della Musica “ su RADIO 3”. Collabora con l’organista Silvano Rodi, organista titolare della Chiesa di S. Devota nel Principato di Monaco e insegnante presso il Conservatoire Départemental de Musique des Alpes-Maritimes di Nizza, presentando il concerto per cornamusa ed organo “Il soffio del vento”, tenuto in diverse rassegne organistiche in Italia e Francia. Da anni tiene conferenze dedicate alla storia della cornamusa in conservatori e musei. Fra questi ricordiamo il Conservatori di Genova, Torino, Benevento, Venezia, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, il festival di Musica tradizionale di Loano, il museo Internazionale e Biblioteca della musica di Bologna, il museo di San Colombano Collezione Tagliavini di Bologna e la Galleria Nazionale di “Palazzo Spinola di Pellicceria”. Nel 2014 partecipa alla registrazione di “The Passion of Musick” per la Deutsche Harmonia Mundi insieme ad illustri interpreti della viola da gamba come Vittorio Ghielmi, Cristiano Contadin e Rodney Prada e con la rinomata flautista tedesca Dorothee Oberlinger, tutti musicisti di chiara fama nel campo della musica antica (Dorothee Oberlinger e Vittorio Ghielmi sono docenti presso il Mozarteum di Salisburgo).Il disco ha vinto l’ambito premio tedesco ECHO Klassik 2015 per la categoria CHAMBER MUSIC RECORDING OF THE YEAR (17TH/18TH CENTURY MUSIC | MIXED ENSEMBLE). Dal 2013 con gli stessi si esibisce in prestigiosi festival di musica antica, in particolar modo in Germania, Austria ed Italia. Nel 2022 il concerto tenuto presso il famoso Melk, Weilburg Baroque Festival è stato registrato e trasmesso dalla Radio Nazionale Austriaca ORF. Il 2018 lo vede esibirsi nel prestigioso festival Oude Muziek ad Utrecht come solista insieme a Vittorio Ghielmi e il Suonar Parlante Orchestra. Nel 2019 continua l’attività concertistica con lo spettacolo Celtic Baroque in Germania ed in Tirolo. Inoltre si esibisce in Portogallo, a Lisbona” come solista in una produzione diretta dal M° Ghielmi insieme all’orchestra barocca ”Divino Sospiro” per il festival “Dias da Musica”. Nel 2021 incide il disco “Pastorale” Deutsche Harmonia Mundi/Sony insieme a Dorothee Oberlinger, Dorothee Mields, L’ Ensemble 1700 e il quartetto “Li Piffari e le Muse”. Il 25 dicembre 2023 verrà presentato presso la “Kölner Philharmonie”, una delle più importanti sale da concerto in Europa. Ha all’attivo in generale più di 90 lavori discografici. Si è esibito con noti musicisti appartenenti al mondo della musica etnica, antica, barocca e della canzone d’autore tra cui Angelo Branduardi, Dorothee Mields Ensemble 1700, Ensemble Micrologus, Vittorio Ghielmi,.. Ha registrato per le seguenti Emittenti radiofoniche e televisive: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Italia 1, Canale 5, Tele Più, RTE, RTSI, Deutschlandfunk, BRNT Radio 3 Radio Nazionale Belga ORF Radio Nazionale Austriaca BBC England, BBC Scotland, BBC Wales, Radio Capodistria Radio 24, RadioMontecarlo, Tele Segovia, Radio popolare Milano, Kerry Clare, Radio Television Eirann, Radio Televisione Svizzera Italiana, Westdeutscher Rundufunk, Bayerische Rundfuk.