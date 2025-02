Venerdì 9 agosto alle 11:00, il Comites incontrerà Massimo Bonini, ex calciatore della Juventus, presso la sua sede in via Maestri Comacini a San Marino Città. L’incontro rappresenta un’importante occasione per rendere omaggio a Bonini per i suoi successi sportivi e per il suo contributo al prestigio del calcio italiano.

La carriera di Massimo Bonini, originario di San Marino, è stata caratterizzata da una serie di successi che lo hanno reso una figura di spicco nel panorama calcistico internazionale. Giocatore di centrocampo noto per la sua grinta e determinazione, Bonini ha vestito la maglia della Juventus dal 1981 al 1988, contribuendo in modo significativo ai numerosi trofei conquistati dal club torinese in quegli anni.

Durante la sua carriera con la Juventus, Bonini ha vinto tre Scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, e una Coppa Intercontinentale. Le sue prestazioni in campo gli sono valse il rispetto e l’ammirazione non solo dei tifosi bianconeri, ma di tutti gli appassionati di calcio.