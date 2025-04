Venerdì il finissage della mostra collettiva “Avamposto” con i 12 artisti Al Palazzo del Turismo di Riccione la serata conclusiva dell’iniziativa che per un anno ha esposto un’opera al mese

Riccione, 6 dicembre 2023. Gran serata di conclusione per la mostra collettiva Avamposto, con il finissage in programma venerdì 8 dicembre dalle 18 al Palazzo del turismo di Riccione(ingresso gratuito). L’evento vedrà ospiti per un brindisi con gli intervenuti e le autorità locali i 12 artisti di fama nazionale, che dallo scorso novembre, per 12 mesi, hanno esposto le loro opere a rotazione nella storica Farmacia dell’Amarissimo di viale Ceccarini.

Max Marra, Umberto Mariani, Daniela Forcella, Ilaria Franza, Maurizio Ceccarelli, Mauro Pipani, Luca Giovagnoli, Angela Filippini, Tony Hassler, Walter Puppo, Daniele Ferroni e Giovanni Ronzoni, differenti per anagrafe e formazione, offrono con Avamposto la loro idea di contemporaneità tramite i linguaggi della pittura, scultura e fotografia.

Il progetto artistico Avamposto ha voluto racchiudere testimonianze anticipatrici in un luogo, come la storica Farmacia dell’Amarissimo, che potesse offrire un incontro quasi casuale con l’arte, passeggiando o semplicemente percorrendo uno spazio aperto, come è appunto viale Ceccarini. A realizzarlo da un’idea di Angela Filippini, nella consapevolezza che l’arte debba avere uno spazio maggiore, è stata l’associazione “Amici dei Musei di Riccione e Valconca”, con il patrocinio del Comune di Riccione.

—

Ufficio stampa

Fucina798 Comunicazione&Eventi