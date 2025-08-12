    • Venezia, trovato dopo una notte di ricerche il corpo del bambino di 6 anni disperso in mare a Cavallino Treporti

    Dopo una notte di intense ricerche, il corpo senza vita del bambino di sei anni scomparso ieri nelle acque del litorale veneziano di Cavallino Treporti è stato finalmente recuperato. L’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco ha permesso di individuare il piccolo adagiato sul fondale sabbioso a circa due metri di profondità, nei pressi di un frangiflutti.

    Una immagine delle ricerche – Foto diffusa dai Vigili del Fuoco

    Le operazioni di ricerca, svolte con l’ausilio di strumentazione sonar altamente specializzata, sono state coordinate con la collaborazione della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, che hanno monitorato l’area per tutta la notte e la mattina successiva.

    Il ritrovamento segna la conclusione di un drammatico episodio che ha coinvolto l’intera comunità locale, impegnata nel supporto alle operazioni di soccorso e nella speranza di un esito positivo. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze della scomparsa del bambino.

    Le autorità proseguiranno con le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente e valutare eventuali responsabilità, mentre la comunità si prepara a elaborare il lutto e a sostenere la famiglia colpita da questa tragedia.

    •