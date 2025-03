Vento forte e pioggia a Rimini: caduti rami e frammenti di alberi in diverse aree della città

Rimini è sotto la morsa di un’intensa ondata di maltempo, con la Protezione Civile dell’Emilia Romagna che ha diramato un’allerta meteo di livello “arancione” per vento e condizioni del mare, insieme a un’allerta “gialla” per criticità idraulica e costiera, valida per oggi, 20 dicembre. Per la giornata di domani, 21 dicembre, è prevista un’altra allerta gialla per criticità idraulica.

Nella mattinata, il forte vento ha mantenuto le medie al di sotto della soglia di allerta, ma le raffiche hanno raggiunto punte di 70 chilometri orari. Questo ha causato la caduta di rami e frammenti di alberi in diverse zone della città, richiedendo l’intervento immediato della Polizia locale, dei servizi di Anthea e della Protezione Civile comunale. I luoghi più colpiti includono via Oliveti, via Flaminia, via Veruda, via Montese, via Grotta Rossa, via De Andrè e il Lungomare, dove sono stati segnalati rami caduti. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite per garantire la sicurezza di tutti.