Ventotene: desolante discussione. … di Sergio Pizzolante

Sono sicuro che Spinelli, Colorni e Rossi non sarebbero d’accordo con loro stessi, oggi, sulle parti del Manifesto lette dalla Meloni.

E sono sicuro anche che a differenza della sinistra che agita Ventotene oggi, fuori dal contesto di allora, questi eroi italiani sarebbero per il Rearm, per difendere chi in Ucraina si trova nelle stesse loro condizioni di allora.

E noi stessi.

E l’Europa che è nata grazie a loro.