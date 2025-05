Verso a 42ª Rimini – Verucchio: Ismail El Haissofi e Federica Moroni i favoriti nella classica maratonina malatestiana prevista per domani, 17 maggio

Domani, sabato 17 maggio torna la storica maratonina Rimini – Verucchio, giunta alla sua 42ª edizione, con la partenza prevista alle ore 17 dall’invaso del Ponte di Tiberio a Rimini e l’arrivo nella suggestiva Piazza Battaglini di Verucchio. La gara, che si snoda lungo 21,5 km di percorso in leggera ascesa, attraversa le incantevoli colline della provincia di Rimini, passando per località come San Paolo, Monte Cieco e le Coste di Sgrigna, per concludersi nell’antico borgo di Verucchio, riconosciuto tra i più belli d’Italia.

L’evento rappresenta anche un momento di memoria sportiva e personale con la celebrazione del 26° Memorial Fausto Martignoni e altri quattro memorial dedicati a figure importanti dello sport e della vita riminese, tra cui il recente ricordo del maratoneta Osvaldo Bucci.

Si prevede una partecipazione numerosa, con iscrizioni chiuse online e la possibilità di ritirare gli ultimi pettorali il giorno stesso presso il punto ufficiale in via Tiberio. Tra i protagonisti più attesi figurano in campo maschile il romagnolo Ismail El Haissofi, Andrea Pellegrini, Nicola Angeli e il vincitore uscente Walter Venerucci. Nel settore femminile, la stella delle ultramaratone Federica Moroni, già plurivincitrice della Rimini – Verucchio, sarà affiancata da Elisa Benvenuti.

La manifestazione si distingue anche per la partecipazione di atleti ipovedenti, tra cui Luca Aiello, Giuseppe Schifone e Teresa Carrara, che affronteranno la salita finale a 331 metri di altitudine di Verucchio.

L’edizione 2024 ha visto il successo di Davide Venerucci tra gli uomini e Sara Ceccolini tra le donne, con tempi competitivi che confermano il livello elevato della gara.

L’evento è organizzato sotto l’egida della UISP e con il patrocinio dei Comuni di Rimini e Verucchio, valorizzando lo sport come veicolo di promozione turistica, culturale e ambientale del territorio. Alla cerimonia di premiazione sarà presente la Sindaca di Verucchio, Lara Gobbi, insieme a rappresentanti istituzionali e sportivi.

Un ringraziamento speciale va alle amministrazioni, alle forze dell’ordine, ai volontari e agli sponsor che rendono possibile ogni anno questa classica malatestiana, tra cui Banca Malatestiana, Concessionaria Marcar, Living Sport, Fir e altri.