Verucchio, convocato il Consiglio Comunale per mercoledì 11 giugno: focus su TARI, bilancio e regolamenti per volontariato e attività economiche

Il Comune di Verucchio ha convocato una nuova seduta del Consiglio Comunale per mercoledì 11 giugno 2025 alle ore 20:30. Un appuntamento importante, che affronterà temi rilevanti per cittadini, imprese e associazioni del territorio.

All’ordine del giorno, in apertura, i consueti preliminari di seduta: approvazione dei verbali precedenti, comunicazioni del Sindaco e risposte a interrogazioni e interpellanze.

Il cuore della seduta sarà dedicato in gran parte alla gestione della TARI (tassa sui rifiuti), con la discussione e l’approvazione di modifiche all’articolo 28 del Regolamento TARI, inizialmente approvato nel 2014, e una variazione del Bilancio di Previsione 2025/2027, secondo quanto previsto dall’art. 175 del D.Lgs. 267/2000.

Spazio anche a misure di sostegno concreto alle utenze non domestiche colpite da difficoltà, attraverso riduzioni tariffarie e agevolazioni TARI previste per il 2025, con l’obiettivo di alleggerire il peso fiscale su attività economiche e famiglie.

Altro punto di grande interesse è l’approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici, volto a migliorare il decoro urbano, favorire l’accessibilità e regolamentare l’utilizzo di dehors da parte delle attività economiche.

Infine, verrà esaminata l’istituzione del Registro Comunale delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, un passaggio chiave per strutturare e riconoscere il tessuto associativo locale, promuovendo la partecipazione attiva e la collaborazione civica.

La seduta si terrà come di consueto nella sede comunale, e sarà aperta al pubblico secondo le modalità previste. Una serata di lavori che tocca temi strategici per lo sviluppo armonico del territorio e per il sostegno concreto alle comunità di Verucchio.