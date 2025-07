Verucchio: dal 6 luglio apre la mostra dedicata a Franco Pozzi e la rinnovata Pinacoteca

A Verucchio prende il via domenica 6 luglio 2025 una serie di eventi culturali di rilievo, che si apriranno con l’inaugurazione della rinnovata Pinacoteca comunale e la mostra personale dedicata a Franco Pozzi, artista riminese di grande spessore. L’esposizione, curata da Alessandro Giovanardi, sarà visitabile fino al 28 settembre e proporrà un approfondimento completo sull’opera poliedrica di Pozzi, figura nota non solo come pittore e disegnatore, ma anche come collezionista, storico e critico d’arte.

Alessandro Giovanardi, curatore della mostra, sottolinea come Franco Pozzi abbia sviluppato un linguaggio artistico originale e poco convenzionale: «Del tutto alieno al discorso pubblico e solo in anni recenti approdato alla scrittura, l’artista ha affidato tutta la sua amplissima cultura visiva e letteraria nonché la sua sensibilità a un discorso fatto per sperimentazioni cromatiche, figure e scritte palindromiche, cancellazioni, costruzioni d’immagini con le polveri statiche. Più che un creatore di cose, Pozzi è uno scopritore di aure, un cultore di memorie atmosferiche: un “concettuale sentimentale” come lo ha definito perfettamente Massimo Pulini».

Nato a Rimini nel 1966, Pozzi ha conseguito il diploma in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna nel 1990. La sua carriera artistica è costellata di importanti partecipazioni a eventi e collettive, tra cui il Premio Michetti nel 1988 e le Biennali d’arte romagnola negli anni 1995 e 1999. Fondatore del gruppo Officina Riminese negli anni ’90, ha inoltre collaborato con importanti istituzioni e pubblicato numerosi volumi, fra cui “Fogli della follia” e “Rimini nei disegni dei Liverani (1844-1867)”.

Il programma ufficiale dell’inaugurazione prevede alle ore 18:00, nella Sala del Consiglio Comunale di Verucchio, i saluti delle autorità locali e gli interventi di Alessandro Giovanardi (curatore), Luca Cesari (direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino) e delle progettiste Maria Giovanna Giuccioli e Giulia Rossi.

Al termine degli interventi, i partecipanti potranno visitare sia la Pinacoteca rinnovata sia la mostra di Pozzi in via Sant’Agostino 21, accompagnati da un aperitivo. La giornata si concluderà con un concerto della Banda Musicale Città di Verucchio, in programma alle ore 21:00 in Piazza Battaglini.