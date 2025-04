Verucchio. Dopo il successo della prima serata sabato 12 aprile le ultime selezioni per Locomix

Al Teatro Pazzini di Verucchio il pubblico sceglierà un secondo finalista

Si è tenuta sabato sera presso il Teatro Pazzini di Verucchio la prima serata di selezioni del festival per comici emergenti Locomix, giunto alla sua 18a edizione e patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dalla Segreteria di Stato per il Turismo, dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore e realizzato in collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino.

Durante l’evento, organizzato con la compagnia teatrale Fratelli di Taglia, gli spettatori hanno accordato la loro preferenza a ?????? ????, che vola dritto in finale. Italo-senegalese di Milano, il comico, autore e content creator molto attivo sui social come King Great, si è formato nei laboratori di Zelig e ha già all’attivo diversi premi.

Allo spettacolo ha inoltre contribuito il pubblico stesso tramite la Riffa, format che torna dopo anni a scatenare l’ilarità generale tramite tre prove (canto, recitazione e danza) a cui sono stati sottoposti vari volontari con in palio un cesto offerto da Le Terre di Grabo.

In seguito si è svolta la premiazione del concorso “Scritti da Ridere”, che ha visto trionfare:

Gian Carlo Barbieri di Modena per la sezione Narrativa con il racconto Il campanello sbagliato;

Giovanni D’Alessandro di Lugo per la sezione Poesia con il componimento La donna del poeta.

L’associazione desidera ringraziare Antonella Beschi e Gionata Santi del Club Fotografico Sammarinese per aver immortalato i momenti salienti della serata.

Il secondo è ultimo appuntamento è per sabato 12 aprile alle ore 21:15.

Si esibiranno 8 comici provenienti da tutt’Italia; presenteranno Daniele Dainelli della compagnia Fratelli di Taglia e Ettore Mularoni, Presidente dell’Associazione Locomotiva di San Marino.