Verucchio, Dostoevskij chiude la stagione del Teatro Pazzini con “L’eterno marito”

Appuntamento sabato 10 maggio con la prosa contemporanea firmata LAB 121 e Davide Carnevali

Ultimo atto per la stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Pazzini di Verucchio, che sabato 10 maggio alle 21:15 cala il sipario con uno spettacolo di grande intensità. A salire sul palco sarà la compagnia milanese LAB 121 con L’eterno marito, una rilettura contemporanea del romanzo di Fëdor Dostoevskij, affidata alla drammaturgia raffinata di Davide Carnevali e alla regia di Claudio Autelli.

La produzione, selezionata nell’ambito del progetto “Next – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo” 2023/2024, si presenta come un’opera di forte impatto emotivo, capace di far dialogare i turbamenti dell’animo umano ottocentesco con le fragilità e le paure dell’uomo di oggi.

Lo spettacolo: tra senso di colpa e ricerca di sé

Due uomini si ritrovano dopo anni: Aleksej, il protagonista, e Pavel, un personaggio grottesco che riemerge dal passato. Tra sogno e realtà si sviluppa un serrato confronto che diventa quasi un processo interiore. Il tema? La capacità di fare i conti con le scelte fatte, le aspettative disattese, i ruoli sociali – come quello del padre, del maestro, della guida – che rischiano di schiacciare chi non riesce a reggerne il peso.

Attraverso un linguaggio tagliente e momenti di feroce ironia, L’eterno marito porta in scena il senso di inadeguatezza, il giudizio (degli altri e di sé stessi), e quel sottile equilibrio tra ciò che siamo e ciò che pensiamo di essere. Dostoevskij, con la sua visione provocatoria e universale, lancia un monito che ancora oggi risuona attuale: siamo davvero capaci di prenderci cura di noi stessi e degli altri?

Una squadra di artisti d’eccellenza

La forza della messinscena è anche nei suoi interpreti. A dare corpo e voce ai due protagonisti saranno Francesco Villano, vincitore del Premio UBU 2023 come miglior attore, e Ciro Masella, volto noto del teatro italiano. Entrambi portano in scena un’intensa prova d’attore, sostenuta dalla direzione registica di Claudio Autelli e dalla drammaturgia di Carnevali, i cui testi sono tradotti in oltre quindici lingue e rappresentati in numerosi Paesi.

La produzione è una coproduzione TrentoSpettacoli – Teatro Franco Parenti, in collaborazione con Centro Teatrale Bresciano.

Biglietti e informazioni