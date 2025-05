Verucchio. Halloween Party alla Rocca del Sasso: Domenica 27 ottobre dalle 15 alle 19

Un pomeriggio per famiglie all’insegna del mistero e del divertimento

Verucchio. Domenica 27 ottobre dalle 15 alle 19 arriva Halloween Party alla Rocca Malatestiana di Verucchio, un pomeriggio all’insegna del divertimento per adulti e bambini.

Tra le antiche stanze della Rocca le famiglie possono assistere a animazioni magiche, trucchi e acconciature terrificanti, racconti da paura e persino una merenda mostruosa ricca di dolcetti e bevande stregate.

Dalle 15 alle 17.30 per piccoli e grandi amanti del travestimento è in programma “Trucchi terrificanti e acconciature da paura”. Per i più creativi invece è previsto “Artisti fai da te”, una serie di laboratori di mostrilli e fantasmi.

Dalle 15.30 alle 17 sono in programma a rotazione “Tata strega e i racconti da paura”.

Dalle 16.30 alle 17.30 verrà servita una “Merenda mostruosa” per riprendere le energie e continuare i giochi e i laboratori fino alle ore 19.

Infine, dalle 17.30 alle 18.30 è previsto “Arrivano i mostri!”: i mostri e le maschere del mito, della fiaba e degli ultimi secoli in un viaggio per immagini e racconti animati in compagnia del Mago del tempo.

I biglietti sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca Malatestiana di Verucchio: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/rocca-di-verucchio/?re-product-id=267693