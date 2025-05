Verucchio. Il Direttore Racconta. Tre domeniche di approfondimenti insieme alla Direttrice del Museo Archeologico Cristina Giovagnetti

Verucchio. A partire da domenica 26 gennaio al Museo Archeologico di Verucchio torna “Il Direttore racconta”, tre appuntamenti domenicali condotti dalla Direttrice Cristina Giovagnetti che accompagnerà i visitatori alla scoperta del prezioso patrimonio conservato all’interno del Museo.

Domenica 26 gennaio alle ore 10 è in programma “Genti in movimento sulle strade della storia”, un percorso dedicato al periodo tra la fine dell’età del bronzo e l’inizio dell’età del ferro. Con l’aiuto dei materiali archeologici rinvenuti negli scavi di Verucchio i visitatori possono ripercorrere quegli anni e gli eventi che hanno fatto nascere il villaggio villanoviano e hanno creato il ricco ceto aristocratico che controllava la via del Marecchia.

Domenica 2 febbraio alle ore 10 è in programma “Le armi, i cavalieri… Villanoviani”, un percorso dedicato alle tecniche dei guerrieri e all’importanza dell’attività dei fabbri fonditori. Infine, domenica 9 febbraio alle ore 10 è previsto l’ultimo appuntamento “Echi di terre lontane”, un approfondimento dedicato alle mille vie che uniscono Verucchio al Mediterraneo e all’Europa attraverso oggetti, miti e raffigurazioni che evocano terre del grande nord o del profondo sud per comporre un ricco bagaglio di cultura che arricchì, nel tempo, i nostri luoghi.

Le visite hanno la durata di circa un’ora. I biglietti sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Museo Archeologico http://tinyurl.com/ddcmywwn

Per informazioni:

0541 670280 archeologicoverucchio@atlantide.net

