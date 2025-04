Verucchio, in biblioteca la primavera è fatta di cultura, benessere e riti antichi

Tra letteratura, salute e tradizioni millenarie, la Biblioteca Comunale Don Milani di Villa Verucchio si prepara a ospitare un ciclo di eventi che celebra l’arrivo della primavera attraverso appuntamenti densi di significato. Un’occasione per ritrovare equilibrio tra corpo e mente, tra medicina e spiritualità, tra lettura e condivisione.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, lunedì 7 aprile alle ore 21, la sala Tondini della biblioteca ospiterà un incontro speciale con Gabriele Bronzetti, noto cardiologo, docente universitario e autore di fama internazionale, che presenterà il suo libro Nel cuore degli altri, edito da Aboca. L’autore dialogherà con il dottor Mario Bartolomei, direttore della Scuola di Etica Medica di Rimini, accompagnando i presenti in un viaggio emotivo e allegorico attraverso i casi clinici più significativi della sua carriera, riflessioni che uniscono la pratica medica all’esperienza umana.

Bronzetti, con alle spalle anni di ricerca in Belgio e Canada, è impegnato da tempo anche in progetti umanitari in Africa ed è considerato uno dei massimi esperti italiani di cardiopatie congenite. I suoi testi scientifici sono tradotti in più lingue, e il suo stile narrativo, come dimostra anche la vittoria del Premio Cronin 2021, riesce a rendere accessibile a tutti anche il lato più complesso della medicina.

Ma la proposta culturale della biblioteca non si ferma qui.

Domenica 6 e 13 aprile alle ore 16, spazio a un’esperienza immersiva che unisce spiritualità e bellezza: la Cerimonia del tè giapponese. Un rito antico che sarà raccontato e vissuto dal vivo, con l’obiettivo di far conoscere la filosofia e il simbolismo che si cela dietro ogni gesto di questa tradizione orientale. L’evento, a partecipazione libera con offerta volontaria, è a scopo benefico: il ricavato sarà destinato a progetti parrocchiali e all’acquisto di nuovi libri per la biblioteca.

Queste iniziative sono promosse in collaborazione con il Gruppo di Lettura per adulti e il collettivo “Cultura Itinerante” della parrocchia di San Paterniano.

Per partecipare agli eventi o ricevere informazioni, è possibile contattare la Biblioteca Don Milani al numero 0541 671166 o scrivere a biblioteca@comune.verucchio.rn.it.