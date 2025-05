Verucchio. In completamento la pubblica illuminazione in vie sprovviste, con i nuovi lampioni al Led consumo già sceso del 73%

Una nuova luce efficiente e sostenibile per Verucchio. In completamento

la riqualificazione dell’illuminazione pubblica con oltre 100 nuovi punti luce

in vie e aree a oggi sprovviste: ccco la mappa sull’intero territorio

Con i 2127 corpi illuminanti già sostituiti con tecnologie al Led il consumo

Annuo è sceso del 73% passando da 1.265.000 a 350.000 kWh

A un anno e mezzo dall’avvio del Servizio Luce 4 Consip, gestito dalla società City Green Light, il sistema di illuminazione pubblica del Comune di Verucchio ha subito una completa trasformazione, con risultati tangibili in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO 2 .

L’opera di riqualificazione, avviata nel giugno 2022, rientra in un contratto della durata di 9 anni, che comprende la gestione, la manutenzione e l’ottimizzazione degli impianti di illuminazione pubblica, oltre alla fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Sostituendo 2.127 corpi illuminanti con tecnologie a LED all’avanguardia, rispetto ai 3.091 punti luce esistenti, si è registrato un significativo calo dei consumi energetici: il risparmio energetico previsto è del 73%, passando da un consumo annuo di 1.265.000 kWh pre-riqualificazione a 350.000 kWh post-riqualificazione.

Questo nuovo sistema di illuminazione ha migliorato l’efficienza e le performance della rete, riducendo al contempo l’inquinamento luminoso e offrendo un maggiore comfort visivo. Ciò rende le strade più sicure e favorisce l’esperienza dei cittadini e dei turisti negli spazi urbani, rendendoli luoghi di incontro e socializzazione.

Grazie al sistema di telecontrollo dei quadri elettrici, il servizio di gestione e manutenzione è stato digitalizzato, diventando più efficiente e sicuro.

L’intervento di riqualificazione ha prodotto fin da subito risultati significativi nella riduzione delle emissioni di CO 2 e dell’inquinamento ambientale, ma soprattutto ha contribuito a mettere in risalto il carattere distintivo del centro cittadino, tra i borghi più affascinanti d’Italia. Grazie alla nuova illuminazione, mura, torrioni, chiese e viottoli acciottolati possono finalmente essere apprezzati appieno dai residenti e dai visitatori. La scelta di una temperatura colore di 3.000K per le sorgenti LED, ovvero una luce calda, è stata pensata per esaltare al meglio il colore delle pietre e le superfici degli edifici storici.

Il Comune di Verucchio ha inoltre avviato un progetto ambizioso di ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione, che rivoluzionerà il paesaggio notturno della città. Il progetto prevede l’installazione di circa 120 nuovi punti luce LED ad alta efficienza in zone attualmente non illuminate, migliorando significativamente la sicurezza e l’accessibilità delle aree pubbliche.

L’inizio dei lavori è programmato entro il mese e si prevede che l’intero processo di installazione durerà circa 4 mesi. Questo investimento rappresenta un passo importante verso una città più moderna e sostenibile, in linea con gli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. “Come annunciato in sede di accordo con City Green Light, oltre a sostituire oltre 2000 punti luce con nuove lampade al led provvederemo a illuminare alcune aree del territorio a oggi sprovviste. A giorni partirà la collocazione di più di 100 punti luce principalmente in via Casale nel tratto tra le via Barbatorta e Tenuta. L’intervento riguarderà anche il completamento dell’intera via Valle fino a via Cupa e il sentiero nel Parco De André che collega via Aldo Moro a via Falcone e Borsellino e saranno compiuti anche interventi puntuali di completamento: Villa Verucchio nelle vie Berlinguer, Leopardi, Pascoli, Banfi e Casale, a Verucchio in via Brocchi (nella piazzetta interna), via Provinciale Sud (negli incroci con le vie Dell’Acqua, Erta e Budrio), via Provinciale San Marino (al muraglione dei 100 metri) e via Dogana, infine per Pieve Corena in via dei tigli. Rimangono inoltre dei punti luce in via Casetti, che saranno installati solo dopo il passaggio dell’importante opera idraulica in capo al Consorzio di Bonifica della Romagna che collegherà il Lago Azzurro di Santarcangelo a Ponte Verucchio. Allo stesso tempo, ovvero alla fine della stesura della condotta idrica, verrà rifatta anche la recinzione del parco Marecchia su via Casetti, tratto non realizzato durante i lavori di restyling proprio per il passaggio dell’opera” spiegano la sindaca Stefania Sabba l’assessore Andrea Cardinali

CITY GREEN LIGHT

City Green Light è una E.S.Co (Energy Service Company) che opera nel campo del risparmio e dell’efficientamento energetico, partecipata da primari fondi di investimento nazionali e internazionali specializzati nel settore. L’azienda rappresenta un’eccellenza nazionale che punta all’innovazione e alla Green Economy proponendo solidi modelli di sviluppo per l’efficienza energetica e servizi smart con lo scopo di accompagnare Pubbliche Amministrazioni e Imprese nella transizione ecologica, energetica e digitale. Opera attualmente in oltre 330 Comuni in Italia, dislocati su tutto il territorio nazionale, servendo oltre 5 milioni di cittadini.