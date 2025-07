Verucchio, l’11 luglio il Giro d’Italia femminile attraversa il territorio comunale: modifiche alla viabilità

In occasione della 6ª tappa del Giro d’Italia femminile, in programma per giovedì 11 luglio e denominata “Bellaria Igea Marina – Terre Roveresche”, anche il territorio del Comune di Verucchio sarà interessato dal passaggio della carovana rosa.

Il transito delle cicliste comporterà modifiche temporanee alla circolazione stradale in diversi tratti viari del territorio. In particolare, sarà chiusa al traffico per il tempo strettamente necessario al passaggio delle atlete:

la Strada Provinciale 14 , che attraversa Ponte Verucchio ,

il tratto della Marecchiese (SP.258) fino all’intersezione con la SP.15 ter ,

la SP.15 ter, in direzione del confine con la Repubblica di San Marino, nella zona di Gualdicciolo.

Le chiusure sono previste indicativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 12:00.

Il Comune di Verucchio invita tutti i cittadini e gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare eventuali spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.

Per informazioni aggiornate è possibile consultare il sito istituzionale: www.comune.verucchio.rn.it