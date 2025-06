Verucchio. La stagione 24-25 del Teatro Pazzini  registra 2500 presenze!

Si è da poco conclusa la stagione teatrale di Verucchio, con numeri che confermano l’attenzione e l’apprezzamento del pubblico

Verucchio, 20 giugno 2025 – È calato il sipario sulla stagione 24-25 del Teatro Pazzini di Verucchio. Durante l’intera stagione, sono state registrate quasi 2.500 presenze, a testimonianza della qualità e dell’interesse suscitato dagli spettacoli proposti.

Il cartellone serale, composto da 11 appuntamenti, ha registrato una media di 156 spettatori per spettacolo, e tante serate che hanno raggiunto il sold out. La stagione dedicata al teatro ragazzi, con 5 matinée rivolte alle scuole, ha coinvolto oltre 700 studenti e studentesse, con una media di 150 presenze per replica, in una sala che può ospitare fino a 203 posti.

“L’Amministrazione Comunale di Verucchio crede nel valore e nell’importanza del teatro per la comunità, afferma l’assessore alla cultura del Comune di verucchio Maria Antonietta Pazzini, continuando l’antica tradizione del nostro paese. Ringrazia i Fratelli di Taglia per l’ottima stagione teatrale che ha saputo coinvolgere un vasto pubblico risvegliando il piacere di vivere il teatro come un momento di aggregazione e di crescita per le nuove generazioni”.

Questa stagione teatrale rappresenta un importante risultato del progetto culturale promosso dal Comune di Verucchio e gestito dalla Compagnia Fratelli di Taglia, che si occupa della direzione artistica e della gestione del palcoscenico malatestiano.

L’obiettivo è quello di valorizzare il Teatro Pazzini come protagonista nello sviluppo delle arti sceniche, e come volano per un turismo culturale e di svago, in sinergia con la Rete Teatrale Valmarecchia. Il cartellone ha riscosso grande apprezzamento grazie alla qualità degli spettacoli e alla cura nella selezione degli artisti. Da novembre a maggio, sul palco di Verucchio si sono alternati artisti di fama internazionale come Corrado Nuzzo e Maria di Biase, Roberto Mercadini, Chiara Becchimanzi, Giuseppe Tantillo e Valentina Carli. La musica ha avuto un ruolo importante, con eventi come il concerto di apertura con Filippo Graziani, il concerto gospel d’oltreoceano dei Florida Fellowship Super Choir, e un tributo ai Genesis con i Dusk & Band.

Non sono mancati i momenti di drammaturgia contemporanea, grazie alla collaborazione con ATER Fondazione e AGIS Lombardia. La compagnia Eco di Fondo ha presentato il progetto “Piccole apocalissi”,mentre la compagnia LAB121 ha portato in scena “L’Eterno Marito”, tratto dall’omonimo testo di Fedor Dostoevskij, con attori di grande talento come Ciro Masella e Francesco Villano, premio UBU 2023.

Due appuntamenti con le selezioni di LOCOMIX il festival per comici emergenti dove si sono susseguiti 8 comici a serata, provenienti da tutta Italia, in collaborazione con l’associazione Locomotiva di San Marino, per poi concludersi con la finale al Teatro Concordia di San Marino.

Per quanto riguarda il teatro per le scuole, sono stati realizzati cinque spettacoli in collaborazione con Arcipelago Ragazzi, con repliche aggiuntive per rispondere alle numerose richieste.

La stagione 2024/2025 del Teatro Eugenio Pazzini è stata ideata e organizzata dalla Compagnia Fratelli di Taglia, promossa e finanziata dal Comune di Verucchio, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e della Rete Teatrale Valmarecchia, in collaborazione con ATER Fondazione – Circuito Regionale Multidisciplinare e AGIS Lombardia.