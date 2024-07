Verucchio Music Festival: il concerto conclusivo sarà gratuito. Al via giovedì 25 luglio con Venerus

Il Verucchio Music Festival entra negli “anta”, ma ogni anno fa scoprire artisti “che faranno strada” e fa riscoprire ai suoi spettatori musicisti già amati. E, vista l’occasione, l’Amministrazione Comunale fa un regalo: il concerto conclusivo sarà gratuito.

Il Verucchio Music Festival inaugura giovedì 25 luglio con Venerus, il cantautore più eclettico e innovativo della scena italiana, in grado di passare da ballate intime al rock n’roll in un battito di ciglia. La sua magica musica ci accompagna per mano in un regno fatto di segreti da scoprire e canzoni con cui viaggiare in luoghi al di fuori del nostro mondo. Il suo album “Il Segreto”, registrato in presa diretta, ricerca nuovi suoni e sperimentazioni al di fuori del mainstream. “Un cantautore che si è sempre dimostrato eclettico e con la volontà di portare avanti un discorso artistico estremamente personale”, dice di lui Rockol.



Ad aprire il concerto di Venerus sarà il giovane pianista e compositore Thomas Umbaca. Il motore primo da cui muove il flusso creativo musicale di Thomas Umbaca è il pianoforte, strumento che lo accompagna fin dalla più tenera età e i cui suoni costituiscono il lessico familiare che gli permette di esprimere in modo naturale e spontaneo le sue visioni interiori. Attorno a un microfono e una loop station, voce e percussioni, convergono in un linguaggio fortemente espressivo. Musica come linfa vitale, dunque, che parla a un pubblico senza confini, che arriva in profondità, che ti prende per mano e ti trasporta in un mondo di ombre e colori. Nelle sue composizioni istinto ritmico e ispirazione melodica si alternano e si compensano, si mescolano e si separano senza soluzione di continuità. Una musica contemporanea che si nutre di presente e si apre al mondo così come lo conosciamo.

Venerdì 26 luglio salirà sul palco Marco Castello, musicista e cantautore siracusano. Col suo primo album “Contenta tu” (2021, Bubbles records/42 Records) si fa apprezzare in Italia e all’estero e vanta numerose collaborazioni fra cui Erlend Oye & La Comitiva, Nu Genea, Fulminacci, Mace, Colapesce Dimartino. Particolarmente affezionato alle sonorità degli anni settanta, ricerca minuziosamente la naturalezza degli strumenti che suona, riducendo al massimo l’uso di effetti e post produzioni. Il suo linguaggio è ironico e perennemente sedotto dal contrasto fra bellezze e squallori del contemporaneo, che coesistono alternandosi nel racconto dissacrante di un provincialismo universale. Nell’autunno 2023 pubblica da indipendente il suo secondo album “Pezzi della sera”, fondando a Siracusa l’etichetta Megghiu Suli.

A scaldare la serata i Supermarket: capitanati dal chitarrista Alfredo Nuti, quest’estate presentano per la prima volta dal vivo “Italo Barock(Q)”, il loro ultimo progetto discografico uscito venerdì 17 maggio per Ponderosa Music Records. Un’autentica colonna sonora “all’italiana” per non luoghi e androidi che sognano di esseri umani, un manifesto musicale che si fa portavoce di lunghe serate trascorse all’insegna di una singolare unione tra movimento e un senso di black humor surrealista. Il capostipite della World music romagnola, tra esotismo kitsch e sperimentazione radicale.

La serata più attesa di questa 40a edizione è il concerto-evento di sabato 27 luglio di Carmen Consoli, “Terra ca nun senti”, tenutosi lo scorso anno al Teatro Greco di Siracusa e diventato ora un tour mondiale. La scaletta, con la quale Carmen omaggia la tradizione musicale della sua terra, è composta da brani tradizionali siciliani oltre che da canzoni di artisti meravigliosi nati in quella terra, come Franco Battiato e Rosa Balistreri. L’insieme compone una grande narrazione in note della Sicilia con i suoi paesaggi, storie e personaggi, filtrata dallo sguardo e dalla sensibilità di Carmen.

Ad aprire la serata la cantautrice, compositrice e attrice Patrizia Laquidara. Nata in Sicilia e cresciuta in Veneto, è una delle figure più inafferrabili e poliedriche della musica d’autore italiana. Il suo primo album, “Indirizzo Portoghese”, le ha garantito un posto al Festival di Sanremo e riconoscimenti come il Premio Alex Baroni e il Premio Mia Martini.

Con il suo ultimo singolo “Assabenerica”, uscito lo scorso 24 maggio, Patrizia dà il via ad un nuovo capitolo musicale. “L’intento e il desiderio è quello di trasformare parole in suono, racconti in canto”.

A concludere questa edizione 2024 del Verucchio Music Festival, domenica 28 luglio, uno speciale concerto gratuito offerto dall’amministrazione comunale con i Savana Funk per festeggiare i 40 anni del Verucchio Music Festival. Il trio incarna l’essenza della live band unendo funk, rock, blues e musica africana con jam incendiarie, groove irresistibili e una presenza scenica invidiabile. Con un pubblico affezionato in rapida crescita in tutta Europa, la band si è esibita sui palchi dei maggiori festival italiani e internazionali come Firenze Rocks, A Cielo Aperto, Jova Beach Party, Tallin Music Week e Pin International Music Conference. Hanno inoltre collaborato con artisti come Willie Peyote e Jovanotti. Il loro ultimo EP “Raha” insieme a Gaudi esplora il sound della Afro-Cosmic Disco.

“Con questa edizione il nostro Verucchio Music Festival si conferma una punta di diamante dell’offerta estiva del nostro territorio – commenta il sindaco Lara Gobbi -. È un evento che ho sempre seguito, prima con piacere come cittadina e ora con fierezza come sindaco di Verucchio. Spero che anche i nostri ospiti possano divertirsi e approfittino dell’occasione per scoprire, o riscoprire, la nostra Verucchio”.

Il Verucchio Music Festival, direzione artistica di Ponderosa Music & Art di Milano, quest’anno si svolgerà sempre in piazza Battaglini, nel sagrato della Chiesa Collegiata nel borgo di Verucchio, per 4 serate da giovedì 25 luglio a domenica 28 luglio alle ore 21.

I biglietti delle prime tre serate si possono acquistare on line su TicketOne e su altre piattaforme, oppure la sera stessa del concerto, mentre la serata conclusiva con i Savana Funk è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

