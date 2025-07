Verucchio, notte di San Lorenzo alla Rocca del Sasso: picnic, letture e stelle cadenti per una notte magica

Domenica 10 agosto la Rocca Malatestiana di Verucchio si trasformerà in un osservatorio d’eccezione per celebrare la notte di San Lorenzo con “Di storie e di stelle. Letture e osservazioni dello spazio”, un evento speciale tra gusto, cultura e astronomia organizzato in collaborazione con l’Associazione Astronomica del Rubicone, l’associazione culturale Rilego e Rileggo e l’Oste del Castello – Bike & Wellness Hotel.

Il programma della serata, pensato per coinvolgere grandi e piccoli, inizierà alle 19.30 con un picnic gourmet da gustare sullo spalto panoramico della Rocca, a cura dell’Oste del Castello. Il cestino sarà disponibile in versione con carne, vegetariana e gluten free, per adattarsi a ogni esigenza alimentare.

Alle 20.45 il pubblico potrà immergersi in un suggestivo percorso di letture itineranti a tema cosmico, guidato da Carlo e Cecilia dell’associazione Rilego e Rileggo, che accompagneranno i presenti in un viaggio narrativo tra galassie, avventure stellari e riflessioni sull’universo.

Dalle 21.30, occhi al cielo con un approfondimento scientifico e una osservazione guidata delle stelle cadenti, grazie ai telescopi e alle spiegazioni dell’Associazione Astronomica del Rubicone, pensati per essere accessibili e coinvolgenti anche per i meno esperti.

A rendere l’atmosfera ancora più poetica sarà la proiezione delle opere dell’artista Daniele Castellano, che arricchiranno la serata di immagini evocative e suggestioni visive.

Per godere al meglio dell’evento, gli organizzatori consigliano di portare con sé una coperta o un telo, e invitano i partecipanti a indossare un abito o un accessorio bianco, per dare un tocco simbolico e collettivo alla magia della notte.

I biglietti sono acquistabili online al link: shop.atlantide.net – Rocca di Verucchio.