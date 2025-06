Verucchio, online il manuale “Difendersi è anche amarsi”: uno strumento per aiutare le donne a reagire alla violenza

È disponibile online il manuale “Difendersi è anche amarsi”, una guida pratica per la difesa personale rivolta in particolare – ma non esclusivamente – alle donne vittime di violenza. Il volume, curato dalla Commissione nazionale parità AiCS, rappresenta un supporto concreto per orientarsi nel complesso quadro giuridico che regola il diritto alla legittima difesa, evitando il rischio che la vittima stessa incorra in sanzioni durante un tentativo di protezione.

Uno strumento per conoscere i propri diritti e reagire in sicurezza

Il manuale fornisce informazioni essenziali per affrontare situazioni di pericolo con consapevolezza, evidenziando l’importanza di agire entro i limiti di legge per non trasformare un atto di autodifesa in un potenziale illecito. Si tratta di un supporto concreto per tutte le persone che, trovandosi in situazioni di minaccia, vogliono sapere come difendersi nel rispetto delle normative vigenti.

Una risposta all’emergenza femminicidi e violenza di genere

Il testo arriva in un momento in cui i dati sulla violenza contro le donne restano drammatici. Secondo l’Osservatorio Femminicidi Lesbicidi Transcidi in Italia del movimento Non Una Di Meno, aggiornato all’8 ottobre 2024, sono stati registrati 77 femminicidi, 3 suicidi di donne cis, 1 suicidio di un uomo trans e 1 suicidio di un uomo, tutti casi riconducibili a dinamiche di violenza di genere e patriarcale. A questi si aggiungono almeno 40 tentati femminicidi. Dati allarmanti, probabilmente sottostimati a causa dell’elevato numero di episodi mai denunciati.

Prevenzione e consapevolezza: il ruolo della società

La violenza sulle donne è un fenomeno pervasivo e quotidiano. La legge sul “codice rosso” e la formazione di personale specializzato per contrastare reati come lo stalking rappresentano passi avanti importanti, ma insufficienti senza un impegno collettivo per un cambiamento culturale.

Il messaggio lanciato con il manuale è chiaro: serve prevenzione, serve ascolto e serve educazione. È fondamentale sostenere le vittime fin dal primo segnale di abuso – spesso camuffato da gelosia o eccessiva attenzione – e lavorare per costruire una cultura del rispetto, sensibilizzando soprattutto gli uomini alla responsabilità delle proprie azioni.

Una pubblicazione firmata Officina Giuridica

La pubblicazione del manuale è frutto dell’impegno dell’Officina Giuridica, che attraverso iniziative come questa intende offrire strumenti di orientamento pratici, giuridici e culturali per affrontare la violenza di genere. Un passo in più verso una società consapevole, che riconosce il valore dell’autodifesa legittima e il diritto delle donne a vivere libere dalla paura.