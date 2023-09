Verucchio. Questo fine settimana (9-10 settembre) FESTA DI QUATORG 2023

Dalla presentazione del primo Micro Museo dell’Oggetto Ritrovato d’Italia agli spettacolari fuochi d’artificio sulla Rocca, a Verucchio sabato 9 e domenica 10 è il fine settimana della grande festa Di Quatorg. Trattori antichi, caratelle, artigiani, street food, giochi delle contrade, cuccagna, il libro sul Suffragio con esposizione dei progetti per la trasformazione in Polo Culturale grazie a un concorso di idee, musica

e la maxi Tèvla Dla Fira per cenare sotto le stelle ai piedi del municipio

Verucchio si veste a festa e, come ogni anno, nel secondo fine settimana di settembre celebra Santa Croce in quell’appuntamento che da decenni viene ribattezzato Di Quatorg con rimando diretto al 14 del mese, giorno di riferimento della manifestazione nella sua accezione originaria.

SI PARTE CON IL PRIMO MICRO MUSEO DELL’OGGETTO RITROVATO

Ad aprire il sipario, sabato 9 alle 10.30, sarà la presentazione del progetto del Micro. Museo dell’Oggetto Ritrovato, il primo contenitore in Italia dedicato alle cose ritrovate (ci sono esperienze analoghe solamente in Spagna e Francia) che sarà illustrato in municipio dalla sindaca Stefania Sabba e dall’ideatore del progetto nonché patron del Green Festival Montefeltro e San Marino Gabriele Geminiani, Sarà presente anche il professor Roberto Vecchiarelli, docente dell’Accademia di Belle Arti di Urbino che ha firmato l’allestimento museale (consulente scientifico è invece Mario Turci, antropologo e già direttore del MET di Santarcangelo) e alle parole e a un video seguirà una visita alla sede del museo, il bellissimo Torrione delle Mura di San Giorgio, dove sarà possibile osservare le prime tracce in attesa dell’inaugurazione vera e propria prevista per l’autunno.

La festa entrerà poi nel vivo alle 16 con la dimostrazione delle Caratelle per le vie del paese (per Info e per partecipare 338 8276102), mentre alle 18 alla Rocca Malatestiana si terrà un Poetry Slam curato dall’associazione “Rilego e Rileggo” in collaborazione all’associazione “Vividiversi”.

Quindi gran finale in Piazza Malatesta con l’aperitivo sotto le stelle con sottofondo musicale dal vivo alle 19, seguito alle 21 dal concerto live dei “Punti di Vista”

LA DOMENICA DI FESTA

Nel giorno clou, il centro storico si animerà dalle primissime ore della mattinata. Alle 8.30 Piazza Malatesta e i vari crocicchi ospiteranno infatti un’esposizione di trattori antichi, laboratori di artigiani e stand gastronomici.

Alle 10 sarà quindi la volta della tradizionale presentazione di un nuovo libro sulla storia del paese: solitamente ospitata in municipio, quest’anno si terrà invece alla Chiesa del Suffragio, al centro di un concorso di idee per la trasformazione in polo culturale. Ed è proprio “Il Suffragio di Verucchio” del professor Piergiorgio Pasini il volume scelto: a presentarlo insieme all’autore, la sindaca Stefania Sabba e l’assessora alla cultura Linda Piva, mentre a dirigere l’incontro sarà la responsabile della Biblioteca Comunale Don Milani Lisetta Bernardi. Nell’occasione, saranno esposti in chiesa e messi a disposizione della popolazione anche i progetti arrivati per l trasformazione del Suffragio.

Alle 12, nella vicina Piazza Battaglini sarà possibile pranzare con lo street food della Pro loco, mentre alle 18 in Piazza Malatesta le quattro contrade della cittadina (Piazza, Passerello, Fagiola e Sant’Andrea) si sfideranno ai giochi di una volta e al Parco 9 Martiri ci si sbizzarrirà invece con il palo della Cuccagna.

Alle 19.30 in Piazza Malatesta si rinnoverà poi l’appuntamento con la Tèvla dal Fira, una maxi tavolata ai piedi del municipio in cui si potrà cenare in piena condivisione con il menu della tradizione verucchiese mentre alle 19 l’orchestra Claudio Cavalli si esibirà in Piazza Battaglini.

A chiudere il sipario, alle 22.15, quella che è oramai una tradizione nella tradizione: lo spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio dalla Rocca Malatestiana offerto dal Ristorante La Rocca e Gm Consulting nel ricordo di Vittorio e Luciana Andruccioli che in vita hanno sempre sostenuto la manifestazione.