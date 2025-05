Verucchio. Sabato 1 febbraio al Teatro Pazzini in scena Chiara Becchimanzi con “Principesse e sfumature. Lei, lui e noialtre”

PRINCIPESSE E SFUMATURE

Lei, lui e noialtre

Chiara Becchimanzi porta il pubblico del Teatro Pazzini in un mondo dove le principesse non sono solo le belle fanciulle da salvare nelle fiabe ma incarnano la forza e la complessità dell’animo umano e della società odierna.

Verucchio, 30 gennaio 2025 – La stagione del Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio continua con una stagione dalle mille risate con tutta la comicità di Chiara Becchimanzi che sabato 01 febbraio 2025 (ore 21:15) sale in scena con Principesse e sfumature. Lei, lui e noialtre.

Uno spettacolo di e con Chiara Becchimanzi e con la voce di Beatrice Burgo.

Cenerentola? Pollyanna? Anastasia Steel?

Tante facce della stessa medaglia.

Ma forse, ‘sta medaglia, è ora di buttarla al cesso.

Principesse e sfumature” è il diario di una psicoterapia tragicomica, che propone uno sguardo piccante, sincero, acuto, femminile e soprattutto esilarante sui cliché di genere (e non solo).

Una donna a cavallo dei 30 anni, una indefinita psicoterapeuta dalla voce suadente, e molte domande: perché le donne di oggi devono essere per forza “tutto”? Cosa vuol dire sottomissione femminile in un contesto in cui una patacca editoriale come “50 sfumature di grigio” vende lo stesso numero di copie di “Don Chisciotte”? Cosa vogliamo, a letto, da un uomo? Perché non sempre riusciamo a chiederlo? Quali sono i nostri modelli estetici, e soprattutto emotivi? Perché spesso siamo portate ad accontentarci, a sacrificarci? E soprattutto… Voi ve la ricordate Topazio?

Senza mai prendersi troppo sul serio, lo spettacolo e la sua protagonista si interrogano sulla femminilità, sulle relazioni, sulle idiosincrasie della sensualità/sessualità, a partire dalla narrazione di vissuti che potrebbero essere condivisi da molti/e, e che conducono, appena prima della fine, a sentirci bambini e bambine, e chiederci – davvero – se le cristallizzazioni che abbiamo creato per distinguere i generi siano poi così incontrovertibili, o così importanti.

Un ragionamento sincero e sentito, in grande rapporto con il pubblico, durante il quale il

percorso è più importante del traguardo.

BIOGRAFIA

Chiara Becchimanzi, nata nel 1985 a Latina, si afferma come una poliedrica artista con una

carriera ricca di successi e premi. Dopo la Maturità Classica, ha conseguito la Laurea Magistrale in Saperi e Tecniche dello Spettacolo, ma è sul palcoscenico che ha brillato con maggior intensità. Attrice, autrice e stand-up comedian di talento, ha collaborato con rinomate compagnie teatrali come il Circo a Vapore e la Compagnia Internazionale Ondadurto Teatro, partecipando a tournée internazionali.

Fondatrice della Compagnia Valdrada, Chiara ha scritto, diretto e interpretato spettacoli acclamati, tra cui “Principesse & Sfumature”, riconosciuto con numerosi premi, tra cui il Premio Comedy al Roma Fringe Festival 2016 e la Coppa Solinas al Roma Comic Off 2017. Quest’opera ha ricevuto ulteriori riconoscimenti, inserita dall’Ordine degli Psicologi nel Festival di Psicologia 2017 e nominata tra le 100 Eccellenze del Lazio 2018 da Lazio Innova.

La sua abilità nel mescolare comicità e profondità ha continuato a fruttare successi, con il Premio Giovani la Giovane Scena delle Donne 2019 per lo spettacolo.

Oltre alla sua notevole presenza teatrale, Chiara Becchimanzi si è distinta anche nel mondo della Stand-up Comedy, partecipando a programmi televisivi Rai e Comedy Central. La sua versatilità artistica si estende anche al cinema, con una partecipazione nel film “Cassamortari”. La sua dedizione al coinvolgimento del pubblico si riflette in format teatrali interattivi, contributi alla sceneggiatura e presenza su podcast e social media. Un’artista completa che continua a illuminare la scena artistica con la sua creatività e il suo carisma unico.

BIGLIETTERIA

Prezzi calmierati con riduzione speciale di 2 euro sul bigliettointero over 65, soci Arci e youngERcard.

INGRESSO: intero € 15; ridotto € 13; riduzione speciale under 30 anni € 10

