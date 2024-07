Verucchio. Sabato 20 aprile la seconda serata di LOCOMIX al Teatro Pazzini

Verucchio, 18 aprile 2024 – Il Teatro Pazzini di Verucchio si prepara ad accogliere, per la seconda serata di selezioni, altri 8 nuovi talenti comici provenienti da diverse parti d’Italia in una spettacolare passerella di risate. Sabato 20 aprile arriva sul palcoscenico romagnolo LOCOMIX.

Presentano le due serate di selezioni Ettore Mularoni e Marina Tamagnini di Associazione Locomotiva S. Marino. Ogni serata sarà animata dalla presenza dell’eclettico trio Beati Precari, (Massimo Modula, Giacomo Depaoli e Daniele Torri) che accompagnerà gli artisti con una colonna sonora dal vivo, aggiungendo un tocco vibrante e unico alla performance. In modalità talent show due giudici speciali, Chiara Cicognani e Veronica la Maida esprimeranno commenti al termine dell’esibizione di ogni comico.

I comici ammessi sono i seguenti: Dario D’Angiolillo, Virgigno con la gn, Bea & Sco, Diego Fazi, Gianluca Ciardo, Francesco Curti, Giovanni Carrossa e Max Sonsogno.

Questa non è una semplice serata di stand-up comedy, ma una competizione interattiva in cui il pubblico ha un ruolo fondamentale. Attraverso un sistema di votazione, gli spettatori avranno il potere di decretare il vincitore della serata, che accederà direttamente alla finale, premiando il talento, l’originalità e la capacità di far ridere di ogni singolo concorrente. Una giuria di esperti del settore, avrà il compito di selezionare gli altri sei finalisti, visti nella prima e seconda serata a completamento del carnet di comici della finale, che avrà luogo sabato 4 maggio al Teatro Concordia di San Marino.

Durante lo spoglio delle schede, ci sarà la lettura di due dei racconti finalisti del concorso per racconti brevi umoristici “Scritti da ridere” interpretati da Giovanni Ferma, attore della Compagnia Fratelli di Taglia.

Nella prima serata di selezioni della 17° edizione di Locomix (andata in scena sabato 13 aprile 2024), Filippo Matteoni ed Enea Salicioni, in arte Bromance, si sono aggiudicati il riconoscimento del pubblico che ha affollato il Teatro Pazzini di Verucchio e quindi accederanno direttamente alla finale.

In questi 17 anni di edizioni LOCOMIX ha visto partecipare diversi comici che poi hanno avuto successo, tra cui I Panpers, Matthias Martelli, Baz, Le Barnos, Giorgio Montanini, Bruce Ketta, Marco Dondarini, Andrea Vasumi, Enrico Zambianchi, Pietro Sparacino, solo per citarne alcuni.

