Verucchio, sabato 23 agosto “Antiche civiltà e wine experience” al Museo Archeologico

Sabato 23 agosto alle ore 17.30 torna l’appuntamento con “Antiche civiltà e wine experience”, un evento che unisce la storia e la cultura del Museo Archeologico di Verucchio con la degustazione di prodotti tipici e vini locali sulla terrazza panoramica dell’Oste del Castello.

L’esperienza avrà inizio con una visita guidata alle sale del Museo, condotta da Cristina Giovagnetti, direttrice dell’istituto, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia del borgo e dei preziosi reperti conservati nelle collezioni.

Dalle ore 18.30 prenderà il via la degustazione dei prodotti del territorio, tra olio, salumi, formaggi e miele locali, in compagnia dello staff dell’Oste del Castello. Per i più piccoli è previsto un succo o analcolico accompagnato da merenda. Il tutto sarà goduto sulla splendida terrazza panoramica, con una vista mozzafiato sul borgo.

I biglietti sono disponibili online sul sito shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Museo Archeologico di Verucchio. L’evento è a numero chiuso, con un minimo di 6 partecipanti richiesto per la realizzazione dell’iniziativa.

Un’occasione imperdibile per coniugare cultura, gusto e paesaggio, immergendosi nella storia e nei sapori della Romagna.